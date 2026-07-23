Πανικός στα Χανιά: Έκρηξη σε εργοστάσιο με έναν σοβαρά τραυματία

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Σπεύδουν ΕΚΑΒ, Αστυνομία και Πυροσβεστική στην περιοχή Λιβάδια

Σήμανε συναγερμός στις αρχές των Χανίων από έκρηξη σε ένα εργοστάσιο με βάρκες από πολυεστέρα στην περιοχή Λιβάδια.

Το περιστατικό προκάλεσε τον σοβαρό τραυματία ενός οδηγού.

Στην περιοχή σπεύδουν το ΕΚΑΒ, η Πυροσβεστική και η Αστυνομία.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, από την έκρηξη τραυματίστηκε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο οποίος βρισκόταν στον χώρο τη στιγμή του περιστατικού. Το εργαστήριο ειδικεύεται στην κατασκευή σκαφών από πολυεστέρα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που προκάλεσαν την έκρηξη, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.