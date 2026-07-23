Στη φυλακή ο 60χρονος για την επίθεση με μαχαίρι στην Ακρόπολη

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Διατάχθηκε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη

Προφυλακιστέος κρίθηκε ,μετά την απολογία του, ο 60χρονος ο οποίος την περασμένη Τρίτη επιτέθηκε με μαχαίρι και τραυμάτισε δύο Ελληνοαμερικανούς , στη νότια είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης.

Ο 60χρονος οδηγήθηκε στο ανακριτικό γραφειο προκειμένου να δώσει εξηγήσεις κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράνομη οπλοφορία-οπλοχρησία.

Σύμφωνα με την κατηγορία ο 60χρονος επιτέθηκε στο ζευγάρι ενώ περίμεναν για να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί η γυναίκα στον μηρό και ο άνδρας ,που προσπάθησε να την προστατεύσει, στον καρπό.

Ο 60χρονος ακινητοποιήθηκε άμεσα και συνελήφθη ενώ, όπως διαπιστώθηκε, αντιμετωπίζει ψυχιατρικής φύσης προβλήματα για τα οποία είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρικές κλινικές. Μάλιστα, η τελευταία του νοσηλεία τελείωσε τρεις ημέρες πριν το επίδικο περιστατικό.

Η υπεράσπιση του κατηγορούμενου , που φέρεται να δήλωσε άστεγος, υπέβαλε αίτημα για τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, το οποίο και έγινε δεκτό από την ανακρίτρια.

Ρεπορτάζ: Μαρία Ζαχαροπούλου