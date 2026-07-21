Τρόμος στην Ακρόπολη: Ποινικό παρελθόν έχει ο δράστης που επιτέθηκε με μαχαίρι σε τουρίστες – «Είδαμε τη γυναίκα, ήταν χτυπημένη στην πλάτη»

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Τα δύο θύματα νοσηλεύονται εκτός κινδύνου

Επίθεση με μαχαίρι δέχθηκαν δύο τουρίστες, στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης το πρωί της Τρίτης, 21 Ιουλίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., περίπου στις 8:05 το πρωί ένας 60χρονος άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε ένα ζευγάρι Ελληνοαμερικανών τουριστών, έναν 53χρονο άνδρα και μια 48χρονη γυναίκα.

Η γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι ενώ ο άνδρας πιο σοβαρά στο πόδι. Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., που έσπευσαν στο σημείο, έκαναν τουρνικέ στο άνδρα για να σταματήσουν την αιμορραγία ενώ στη συνέχεια έφτασε στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που τους προσέφερε τις πρώτες βοήθειες.

Ακολούθως οι δύο τουρίστες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.

Ο δράστης, ο οποίος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και έχει ποινικό παρελθόν, ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη από Αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών.

«Την είδαμε κάτω»

Τις δραματικές στιγμές που έζησαν το πρωί στα εκδοτήρια της Ακρόπολης περιέγραψαν αυτόπτες μάρτυρες.

«Ήμασταν στη γραμμή και περιμέναμε να μπούμε μέσα, να ανοίξουν οι πόρτες. Και εκεί ακούσαμε φωνές, και οι άνθρωποι σκορπίστηκαν παντού. Και γυρίσαμε γύρω για να δούμε τι γινόταν, και είδαμε τον έναν άνθρωπο με μαχαίρι και πήγε να σφάξει μια γυναίκα. Μετά είδαμε τη γυναίκα που ήταν κάτω στη γη, και είχε αίμα πίσω στην πλάτη της. Εμείς φοβηθήκαμε, πήγαμε λίγο πιο πέρα, αλλά μετά σιγά-σιγά είδαμε την αστυνομία και ξαναήρθαμε κοντά. Και συνεχίσαμε στον δρόμο μας. Είδαμε τη γυναίκα, ήταν χτυπημένη στην πλάτη την είχε χτυπήσει» δήλωσε χαρακτηριστικά ομογενής από την Αυστραλία.

Αμέσως μετά, σύμφωνα με την ομογενή, που ήταν με την κόρη της στο σημείο, ανέλαβαν δράση η ΕΛΑΣ και το ΕΚΑΒ. Οι τουρίστες που βρίσκονταν στα εκδοτήρια απομακρύνθηκαν από τους αστυνομικούς, μέχρι να γίνει σαφές το τι είχε συμβεί. Αρκετοί έδωσαν καταθέσεις.

«Ήταν δικός μας (σ.σ Έλληνας). Πήγε με μαχαίρι πάνω και τους χτύπησε, από ό,τι μου είπαν κάποιοι άλλοι. Τους είχαν μέσα στο ασθενοφόρο… Αλλά τώρα, εντάξει, τώρα το θέμα είναι ότι είναι καλά. Ήταν τουρίστες… Ίσα-ίσα που πέρασα και τους είδα που είχε έρθει η αστυνομία και τον πιάσανε μετά. Δεν ήξερες από πού να φυλαχτείς» ανέφερε στον ΣΚΑΪ ένας άλλος μάρτυρας, ο οποίος διευκρίνισε ότι παρότι περνάει από την περιοχή δεν είχε δει ποτέ τον 60χρονο.