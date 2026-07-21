Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στον 60χρονο για την επίθεση με μαχαίρι στην Ακρόπολη

Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στον 60χρονο για την επίθεση με μαχαίρι στην Ακρόπολη

Παραπέμφθηκε σε ανακριτή από τον οποίο πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη

Αντιμέτωπος με βαρύτατα αδικήματα είναι ο 60χρονος ο οποίος, στη νότια είσοδο του αρχαιολογικούς χώρου της Ακρόπολης, επιτέθηκε με μαχαίρι και τραυμάτισε
δύο Ελληνοαμερικανούς.

Ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας αλλά και
για τα πλημμελήματα της παράνομης οπλοφορίας-οπλοχρησίας.

Ο 60χρονος κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε ανακριτή από τον οποίο πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη.

Ρεπορτάζ: Μαρία Ζαχαροπούλου