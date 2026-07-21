Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στον 60χρονο για την επίθεση με μαχαίρι στην Ακρόπολη

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Παραπέμφθηκε σε ανακριτή από τον οποίο πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη

Αντιμέτωπος με βαρύτατα αδικήματα είναι ο 60χρονος ο οποίος, στη νότια είσοδο του αρχαιολογικούς χώρου της Ακρόπολης, επιτέθηκε με μαχαίρι και τραυμάτισε

δύο Ελληνοαμερικανούς.

Ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας αλλά και

για τα πλημμελήματα της παράνομης οπλοφορίας-οπλοχρησίας.

Ο 60χρονος κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε ανακριτή από τον οποίο πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη.

Ρεπορτάζ: Μαρία Ζαχαροπούλου