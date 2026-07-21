Προφυλακίστηκε ο 28χρονος για την επίθεση με μαχαίρι σε 54χρονο καταστηματάρχη στην Ρόδο

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Υποστηρίζει ότι ενήργησε σε νόμιμη άμυνα

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε σήμερα, μετά την απολογία του, ο 28χρονος που κατηγορείται για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 54χρονου ιδιοκτήτη καταστήματος στο χωριό Κρεμαστή της Ρόδου, η οποία σημειώθηκε στις 16 Ιουλίου.

Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι ενήργησε σε νόμιμη άμυνα, καθώς, όπως ισχυρίστηκε, είχε δεχθεί επίθεση από τον 54χρονο και άλλα δύο άτομα. Σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ, οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν ανακριτή και εισαγγελέα, οι οποίοι αποφάσισαν, με σύμφωνη γνώμη, την προφυλάκισή του. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί διώξεις για σειρά κακουργημάτων και πλημμελημάτων, με σοβαρότερη την απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή.