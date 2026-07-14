Στην ανακρίτρια οι τρεις κατηγορούμενοι για τη φονική εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα – Ως φυσικοί αυτουργοί έχουν συλληφθεί ο 29χρονος και η 26χρονη

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Εξετάζεται το κινητό του 29χρονου στα εγκληματολογικά εργαστήρια

Στην ανακρίτρια είναι προγραμματισμένο να απολογηθούν, σήμερα το μεσημέρι, οι τρεις συλληφθέντες για την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα, τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της, Βάγια Νέστορα, ενώ τραυματίστηκαν ακόμη τέσσερα άτομα.

Εις βάρος των τριών έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για μία σειρά από αξιόποινες πράξεις, μεταξύ αυτών, για πέντε κακουργήματα: ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο (τετελεσμένη και σε απόπειρα), τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρησμός και παράβαση του νόμου περί όπλων (για την κατοχή των εκρηκτικών υλών). Η δίωξη είναι in rem, δηλαδή αφορά τις αξιόποινες πράξεις που ερευνώνται και όχι συγκεκριμένα πρόσωπα. Η εξατομίκευση των κατηγοριών σε κάθε κατηγορούμενο θα γίνει στο στάδιο της κύριας ανάκρισης.

Ως φυσικοί αυτουργοί της φονικής επίθεσης έχουν συλληφθεί ο 29χρονος και η 26χρονη, ενώ ο 24χρονος συγκατηγορούμενός τους φέρεται ότι παραχώρησε το σπίτι, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρησφύγετο, πριν και μετά την επίθεση.

Προανακριτικά οι δύο πρώτοι, που είναι γνωστοί στις διωκτικές υπηρεσίες και φέρονται να κινούνται στον αντιεξουσιαστικό χώρο, δεν έδωσαν καμία απάντηση στις Αρχές, επιφυλασσόμενοι να τοποθετηθούν κατά την απολογία τους ενώπιον της ανακρίτριας. Από την πλευρά του, ο τρίτος φαίνεται να υποστήριξε ότι δεν γνωρίζει τους συγκατηγορούμενούς του κι ότι παραχώρησε τα κλειδιά του εγκαταλελειμμένου σπιτιού σε φίλους του, χωρίς να γνωρίζει για ποιο σκοπό θα το χρησιμοποιούσαν.

Την ίδια ώρα, οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς για τους δράστες των άλλων δύο εμπρηστικών επιθέσεων που σημειώθηκαν την ίδια μέρα στη Θεσσαλονίκη -στις κατοικίες του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης Ζήση Ιωακείμοβιτς και του πρώην βουλευτή Σάββα Αναστασιάδη.

Οι Αρχές αναζητούν κρίσιμες απαντήσεις και μέσα από την εξέταση του κινητού τηλεφώνου του 29χρονου, καθώς πληροφορίες αναφέρουν, ότι κατά τη διάρκεια της επιχείρησης σύλληψής του ο ίδιος φέρεται να το πέταξε από το παράθυρο του διαμερίσματος όπου βρισκόταν. Η συσκευή, κατά τις ίδιες πληροφορίες, εντοπίστηκε άθικτη και εξετάζεται στα εγκληματολογικά εργαστήρια.