Ξέσπασε φωτιά στη Νέα Κερασιά του δήμου Θερμαϊκού

Ξέσπασε φωτιά στη Νέα Κερασιά του δήμου Θερμαϊκού

Καίει σε χαμηλή βλάστηση

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, κοντά στη Νέα Κερασιά του δήμου Θερμαϊκού, ξέσπασε γύρω στις 3 μετά το μεσημέρι.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν για τη φωτιά 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2 ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα. Ταυτόχρονα κινητοποιήθηκαν για συνδρομή στις πυροσβεστικές δυνάμεις και υδροφόρες του δήμου Θερμαϊκού.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης μεταβαίνει στην περιοχή για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.