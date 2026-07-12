Συνελήφθη 22χρονος στην Θεσσαλονίκη για παράνομη μεταφορά αλλοδαπών

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Επιχείρησε να διαφύγει από αστυνομικό έλεγχο

Στη σύλληψη 22χρονου αλλοδαπού, ο οποίος φέρεται να μετέφερε παράνομα αλλοδαπούς με ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο, προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη.

Όπως επισημαίνεται σε σημερινή σχετική ανακοίνωση της αστυνομίας, το περιστατικό σημειώθηκε χθες το πρωί, όταν πλήρωμα περιπολικού της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια περιπολίας στην περιοχή του Δενδροποτάμου, εντόπισε όχημα που μετέφερε παράνομα αλλοδαπούς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ο 22χρονος οδηγός, προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο, ανέπτυξε ταχύτητα και, αφού αποβίβασε έξι άτομα στο ύψος της Λαχαναγοράς, επιχείρησε να διαφύγει. Κατά την προσπάθειά του φέρεται να κινήθηκε επικίνδυνα, επιχειρώντας να εμβολίσει το αστυνομικό όχημα, ωστόσο ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Από τις αστυνομικές αρχές κατασχέθηκαν το όχημα μεταφοράς, το οποίο ανήκε σε εταιρεία ενοικιάσεων αυτοκινήτων με έδρα σε πρωτεύουσα γειτονικής χώρας, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο που, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., χρησιμοποιούσε για τις συνεννοήσεις του.

Ο συλληφθείς, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Θεσσαλονίκης, αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.