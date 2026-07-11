Πανικός σε πτήση της Ryanair από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης προς το Μόναχο – Έσπασε παράθυρο και τραυματίστηκε επιβάτης

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«Βγήκε έξω το σώμα του, τον συγκρατούσε η γυναίκα του»

Στιγμές πανικού έζησαν την Παρασκευή 10/7 οι επιβάτες πρωινής πτήσης της Ryanair από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης προς το Μόναχο της Γερμανίας.

Όπως κατήγγειλε επιβάτιδα της πτήσης στο «Ράδιο Θεσσαλονίκη», στη διάρκεια της πτήσης ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος και έσπασε ένα παράθυρο του αεροσκάφους.

Σύμφωνα με την καταγγελία, έγινε αποσυμπίεση της καμπίνας, συνεπιβάτες κρατούσαν τον επιβάτη που καθόταν δίπλα στο σπασμένο παράθυρο, ενώ παράλληλα έπεσαν οι μάσκες.

Ο πιλότος αμέσως άλλαξε πορεία και επέστρεψε το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Ο Μιχάλης Γιαννάκος της ΠΟΕΔΗΝ έκανε λόγο για «παραλίγο τραγωδία σε πτήση αεροπλάνου», σημειώνοντας ότι «έσπασε παράθυρο και βγήκε το σώμα επιβάτη στον αέρα».

Σύμφωνα με τον κ. Γιαννάκο, «αυτή τη στιγμή στο ΑΧΕΠΑ βρίσκεται με εγκαύματα τριβής Σέρβος 61 ετών που τα έπαθε σε πτήση αεροπλάνου προς Μόναχο.

Έσπασε το παράθυρο του αεροπλάνου, βγήκε έξω στον αέρα το σώμα του και η γυναίκα του τον συγκρατούσε επί πέντε λεπτά από τα πόδια για να μη φύγει στον αέρα. Κατάφεραν με τη βοήθεια πολλών επιβατών να τον τραβήξουν μέσα στην καμπίνα.

Το αεροπλάνο προσγειώθηκε στη Θεσσαλονίκη και ο τραυματίας επιβάτης διεκομίσθη στο ΑΧΕΠΑ».

Όπως σημειώνει ακόμη, ο επιβάτης τραυματίστηκε στον αυχένα και έχει υποστεί κάκωση.

«Δεν κατάλαβα τι έγινε νόμιζα πως κάποιος είχε ανοίξει την πόρτα»

Όπως χαρακτηριστικά επεσήμανε η κα Χριστίνα η οποία μίλησε στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, το περιστατικό με τον τραυματισμό του 61χρονου Σέρβου επιβάτη και την παραλίγο εκτόξευση του εκτός αεροσκάφους, έγινε ενώ το αεροπλάνο ήταν στον αέρα για περίπου μία ώρα.

«Έξι παρά πέντε απογειωθήκαμε και μία ώρα αργότερα ακούστηκε ένας θόρυβος. Ακούστηκαν ουρλιαχτά, τσιρίδες φωνές. Δεν κατάλαβα τι έγινε νόμιζα πως κάποιος είχε ανοίξει την πόρτα» δήλωσε.

«Τα μωράκια έκλαιγαν. Το κεφάλι όλο, αυχένας ώμοι ήταν έξω από το αεροπλάνο. Τον τραβούσαν οι κοπέλες που ήταν δίπλα. Είχε μία μυρωδιά έντονη και έπεσαν οι μάσκες» δήλωσε η κα Χριστίνα.

«Αυτό έγινε στη δεξιά πλευρά του αεροσκάφους. Υπήρχε πανικός, Οι αεροσυνοδοί έδιναν οδηγίες. Τα είχαν χάσει όλοι. Δεν ήξεραν τι συνέβη. Τρεις γιατροί που ήταν στην πτήση έτρεξαν να παρέχουν βοήθεια στον άνθρωπο» δήλωσε.

«Καταλάβαμε αμέσως ότι έγινε αποσυμπίεση, χάσαμε ανάσες, ουρλιαχτά τσιρίδες φωνές. Οι κοπελιές που ήταν δίπλα από τον Σέρβο τον άρπαξαν ευτυχώς και αυτός δεν είχε βγάλει ζώνη, ο μισός άνθρωπος ήταν έξω από το παράθυρο» ανέφερε σε κατάσταση σοκ η επιβάτιδα.

«Επιβάτες που καθόνταν δίπλα του τον τραβούσαν» είπε η επιβάτης όπως δε εξήγησε ο πιλότος ήταν πολύ έμπειρος και ψύχραιμος και κατάφερε να γυρίσει το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, με ασφάλεια.