Ένοχοι οι δύο αστυνομικοί για τον ομαδικό βιασμό της 19χρονης στο ΑΤ Ομονοίας

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Αναμένεται να ανακοινωθούν οι ποινές τους

Ένοχοι κρίθηκαν από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο οι δυο αστυνομικοί που κατηγορούνται για το βιασμό 19χρονης τον Οκτώβριο του 2022, μέσα στο Α.Τ. Ομονοίας.

Οι δικαστές έκριναν ενόχους, κατά πλειοψηφία, τους δύο αστυνομικούς για βιασμό από κοινού χωρίς συναίνεση μετατρέποντας την κατηγορία του ομαδικού βιασμού που αντιμετώπιζαν.

Ο ένας εκ των δύο αστυνομικών καταδικάστηκε, ομόφωνα, και για το αδίκημα παράβασης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς φέρεται ότι κατέγραφε τις πράξεις με κάμερα που είχε τοποθετήσει στο τσαντάκι του.

Αντίθετα, το δικαστήριο κήρυξε αθώο ,κατά πλειοψηφία, τον τρίτο αστυνομικό που ήταν αντιμέτωπος με το αδίκημα της συνέργειας σε βιασμό.

Το δικαστήριο θα ανεβεί και πάλι στην έδρα το απόγευμα οπότε και θα ανακοινωθούν οι

ποινές που θα επιβληθούν στους δυο καταδικασθέντες.

Απαλλακτικός ο εισαγγελέας

Ο εισαγγελέας είχε εισηγηθεί την απαλλαγή των δύο κατηγορουμένων αστυνομικών λόγο αμφιβολιών για το αδίκημα του ομαδικού βιασμού αλλά και του τρίτου συναδέλφου τους, που κάθεται στο εδώλιο, για συνέργεια.

Ο εισαγγελικός λειτουργός εντόπισε σοβαρά κενά, αντιφάσεις και ανακολουθίες στις καταθέσεις της καταγγέλλουσας γεγονός που τον οδήγησε στην απαλλακτική πρόταση του. Ωστόσο, ζήτησε την ενοχή ενός εκ των κατηγορούμενων για το αδίκημα της παραβίασης προσωπικών δεδομένων, καθώς, σύμφωνα με την κατηγορία, βιντεοσκόπησε όσα διαδραματίστηκαν στα αποδυτήρια του Τμήματος .

«Αποδείχθηκε η τέλεση της σεξουαλικής πράξης, αλλά δεν αποδείχθηκε ότι δεν υπήρξε συναίνεση» ανέφερε χαρακτηριστικά ο οποίος στηλίτευσε την συμπεριφορά των κατηγορούμενων αστυνομικών τονίζοντας ότι οι πράξεις τους συνιστούν βαριά πειθαρχικά παραπτώματα.

Ρεπορτάζ: Μαρία Ζαχαροπούλου