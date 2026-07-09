«Ο γιος μου είναι αυτιστικός», αποκάλυψε η μητέρα του 20χρονου που πυροβολήθηκε από αστυνομικούς στο Άργος

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Τον περιέγραψε ως ένα παιδί με ιδιαίτερη αγάπη για τα αυτοκίνητα

Σε βάθος προχωράει η έρευνα για το σοβαρό περιστατικό στο Άργος, όπου 20χρονος τραυματίστηκε από πυροβολισμούς αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης. Πολύ σημαντικό στοιχείο θεωρείται η βαλλιστική εξέταση, η οποία αναμένεται να αποσαφηνίσει τις συνθήκες.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης, ενώ η βαλλιστική πραγματογνωμοσύνη θα δείξει εάν οι αστυνομικοί πυροβόλησαν απευθείας προς τον νεαρό ή εάν οι βολές πραγματοποιήθηκαν προειδοποιητικά προς τον αέρα, όπως υποστηρίζουν οι ίδιοι.

Στο σημείο όπου εκτυλίχθηκε το περιστατικό, οι έρευνες συνεχίζονται, με τους αστυνομικούς να έχουν εντοπίσει τουλάχιστον 13 κάλυκες, ενώ στον μαντρότοιχο που επιχείρησε να σκαρφαλώσει ο 20χρονος διακρίνονται εμφανή ίχνη από τις σφαίρες.

Εκτεταμένες βλάβες στο κεφάλι

Μιλώντας στην εκπομπή «Live News» του MEGA, η μητέρα του 20χρονου περιέγραψε με δραματικό τρόπο την κατάσταση του γιου της, υποστηρίζοντας ότι νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

Όπως ανέφερε, οι γιατροί αφαίρεσαν δύο βλήματα, ενώ, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, παραμένουν τραύματα στο κεφάλι που έχουν προκαλέσει εκτεταμένες βλάβες. Παράλληλα, έκανε λόγο για σοβαρή εσωτερική και εξωτερική αιμορραγία.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί της μητέρας δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως από τις αρμόδιες Αρχές ή το νοσοκομείο.

«Ο γιος μου είναι αυτιστικός»

Η μητέρα υποστήριξε ακόμη ότι ο 20χρονος είναι άτομο στο φάσμα του αυτισμού και διαθέτει ποσοστό αναπηρίας 89%. Όπως ανέφερε, η οικογένεια είχε μετακομίσει πρόσφατα από την Αθήνα στο Άργος και ο νεαρός δυσκολεύεται στην επικοινωνία, χωρίς όμως να αντιμετωπίζει προβλήματα στην καθημερινή του λειτουργικότητα.

Σύμφωνα με την ίδια, ο γιος της δεν συνηθίζει να κυκλοφορεί μόνος του και εκείνη την ημέρα βγήκε από το σπίτι χωρίς να το γνωρίζει η οικογένεια, με σκοπό να πάει για μπάνιο.

Η μητέρα υποστηρίζει ότι ο 20χρονος αντιλήφθηκε κατά τη διαδρομή πως είχε ξεχάσει το δίπλωμα οδήγησης στο σπίτι και πανικοβλήθηκε, γεγονός που -όπως εκτιμά- εξηγεί γιατί προσπάθησε να απομακρυνθεί όταν αντιλήφθηκε την παρουσία των αστυνομικών.

Παράλληλα, ανέφερε ότι στο παρελθόν είχε προηγηθεί ακόμη ένα περιστατικό με αστυνομικούς, γεγονός που, κατά την ίδια, είχε επηρεάσει την εμπιστοσύνη του προς τις Αρχές.

Η μητέρα περιέγραψε τον 20χρονο ως ένα παιδί με ιδιαίτερη αγάπη για τα αυτοκίνητα, σημειώνοντας ότι είχε αποκτήσει νόμιμα άδεια οδήγησης και ασχολούνταν με την επισκευή και τη συντήρησή τους. Όπως ανέφερε, παρά τις δυσκολίες στην επικοινωνία, μπορούσε να ανταποκριθεί σε πολλές καθημερινές εργασίες και είχε ιδιαίτερη δεξιότητα στις μηχανολογικές εργασίες.

Η έρευνα των αρμόδιων υπηρεσιών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με το πόρισμα της βαλλιστικής εξέτασης να θεωρείται κομβικό για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.