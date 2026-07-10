Δίωξη για εμπρησμό από πρόθεση στον 76χρονο για τη φωτιά στο Σισμανόγλειο

Δίωξη για εμπρησμό από πρόθεση στον 76χρονο για τη φωτιά στο Σισμανόγλειο

Κατηγορείται και για διακεκριμένη φθορά

Αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη είναι, πλέον, ο 76χρονος ο οποίος συνελήφθη για τη φωτιά στο νοσοκομείο Σισμανόγλειο.

Ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για εμπρησμό από πρόθεση και διακεκριμένη φθορά.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να έχει παραδεχθεί ότι ήταν εκείνος που προκάλεσε την πυρκαγιά στον θάλαμο νοσηλείας του στον 1ο όροφο του νοσοκομείου, τα ξημερώματα την Πέμπτης , 9 Ιουλίου.
Μάλιστα, κατά την προανάκριση ο 76χρονος φέρεται να δήλωσε μετανιωμένος ισχυριζόμενος ότι «κατά τη διάρκεια της νύχτας κάπνιζα και από λάθος μου ξέσπασε φωτιά».

Ρεπορτάζ; Μαρία Ζαχαροπούλου