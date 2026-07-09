Ομολόγησε ο 76χρονος τον εκούσιο εμπρησμό στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο: «Ένιωθα παραγκωνισμένος»

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Εγκατέλειψε το νοσοκομείο και μετέβη με λεωφορείο στο σπίτι του στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου εντοπίστηκε και συνελήφθη

Ανατροπή κάποιων δεδομένων έφερε η τελική ομολογία του 76χρονου για την φωτιά στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο, καθώς παραδέχτηκε πως ήταν εκούσιος εμπρησμός και όχι ότι άναψε τσιγάρο και έγινε κατά λάθος, όπως είπε αρχικά.

Οι αρχές προχώρησε στην σύλληψή του. Ο 76χρονος, ο οποίος νοσηλευόταν στον θάλαμο από όπου ξεκίνησε η φωτιά, προσήχθη στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ομολόγησε την πράξη του, δηλώνοντας μετανιωμένος.

Κατά πληροφορίες, αρχικά αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή, ωστόσο στη συνέχεια παραδέχθηκε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του κρεβατιού του χρησιμοποιώντας αναπτήρα που είχε στην κατοχή του, καθώς είναι καπνιστής, μετέδωσε η ΕΡΤ.

Μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς εγκατέλειψε το νοσοκομείο και μετέβη με λεωφορείο στο σπίτι του στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου εντοπίστηκε και συνελήφθη. Η απουσία του διαπιστώθηκε κατά την καταμέτρηση των ασθενών που ακολούθησε το περιστατικό.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 76χρονος φέρεται να επικαλέστηκε διάφορους λόγους για την πράξη του, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι αισθανόταν παραγκωνισμένος και ότι αντιμετώπιζε προβλήματα με το περιβάλλον του.

Για την υπόθεση ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας, ενώ ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιόν του αύριο. Παράλληλα, η σύζυγός του ζήτησε να υποβληθεί σε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη.