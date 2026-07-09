Οριοθετήθηκε η φωτιά  στον Ασπρόπυργο

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Είχε ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λάκκα Κάτσαρη

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λάκκα Κάτσαρη στον Ασπρόπυργο. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στη 1μμ σε απορρίμματα κοντά στον καταυλισμό των Ρομά και στο σημείο έπνεαν ισχυροί άνεμοι. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 14 οχήματα, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Σημειώνεται ότι στην περιοχή έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.