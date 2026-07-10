Marfin: Το ανώνυμο email που οδήγησε σε συλλήψεις μετά από 16 χρόνια

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Οι αρχές συνδύασαν στοιχεία και πληροφορίες αναζητώντας ενδεχόμενη εμπλοκή τους και σε άλλες δικογραφίες

Ένα ανώνυμο email στο ελληνικό FBI αποτέλεσε, σύμφωνα με πληροφορίες, την αφορμή για ανοίξει και πάλι ο φάκελος της φονικής φωτιάς στην Μarfin πριν από 16 χρόνια.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στο επίμαχο email κατονομάζονταν ως δράστες της φονικής επίθεσης τα πρόσωπα για τα οποία εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης από την 3η τακτική ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση, αλλά και άλλα που φέρονται να ανήκουν στην ίδια ομάδα.

Η πληροφορία αξιολογήθηκε ως σημαντική με αποτέλεσμα την ανάσυρση της υπόθεσης από το αρχείο και την εξέταση των στοιχείων κάτω από νέο πρίσμα.

Στο πλαίσιο της νέας έρευνας μπήκαν στο «μικροσκόπιο» τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Οι αρχές φέρονται να συνδύασαν στοιχεία και πληροφορίες αναζητώντας ενδεχόμενη εμπλοκή τους και σε άλλες δικογραφίες.

Συγκρίνοντας το υλικό, οι διωκτικές αρχές φέρονται να κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι τρεις οι οποίοι εμφανίζονται σε άλλη δικογραφία, άσχετη με αυτή της Marfin, έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά , όπως αμφίεση και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, με δράστες του εμπρησμού.

Τα νέα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι αρχές, φέρονται να ήταν αρκετά ώστε να ταυτοποιήσουν τα συγκεκριμένα πρόσωπα ανοίγοντας το δρόμο για τη σύλληψη τους.

Ρεπορτάζ: Μαρία Ζαχαροπούλου