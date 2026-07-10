Φωτιά στην Οινούσσα Σερρών – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης

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Καίει σε αγροτοδασική έκταση

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην αγροτοδασική πυρκαγιά στην Οινούσσα Σερρών, η οποία εξελίσσεται κοντά στα όρια του ομώνυμου οικισμού.

Στο σημείο επιχειρούν 75 πυροσβέστες, με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης και της 21ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 20 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος συνδράμουν δύο ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού.

Η φωτιά καίει αγροτοδασική έκταση, ενώ στις 15:13 εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της Οινούσσας, με οδηγία να απομακρυνθούν προς το Νέο Σούλι, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.