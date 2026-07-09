Σε ύφεση η φωτιά σε επιχείρηση στο Καλοχώρι

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Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις

Σε ύφεση είναι, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η φωτιά που εκδηλώθηκε γύρω στις 3 το απόγευμα σε αύλειο χώρο επιχείρησης κοντά στην παραλία του Καλοχωρίου, στη Θεσσαλονίκη.

Η φωτιά εκδηλώθηκε αρχικά σε απορρίμματα, ξηρά χόρτα, παλέτες και πλαστικά, ενώ στη συνέχεια επεκτάθηκε στο εσωτερικό της επιχείρησης.

Για τη φωτιά εστάλη στις 16:13 μήνυμα από το 112 το οποίο εφιστούσε την προσοχή στους καπνούς και καλούσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικό χώρο με κλειστά παράθυρα.

Στο σημείο επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχει κινητοποιηθεί ένα ελικόπτερο. Στην κατάσβεση συνδράμουν μηχάνημα έργου του Δήμου Δέλτα και υδροφόρες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.