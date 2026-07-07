Ανατροπή με τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο: Τα νέα στοιχεία δείχνουν δολοφονία και αυτοχειρία

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Δεν φαίνεται να υπάρχει χτύπημα στην πλάτη της γυναίκας, κάτι που είχε διαρρεύσει αρχικά

Φαίνεται πώς υπάρχει ανατροπή στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο Αίγιο όπου βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους η μητέρα και ο γιος της. Υπενθυμίζεται πως ο 65χρονος Ιταλός παραμένει υπό κράτηση με την κατηγορία ανθρωποκτονίας της 54χρονης συντρόφου του και του γιου της.

Ο ίδιος από την πρώτη στιγμή επιμένει στην αθωότητά του, υποστηρίζοντας ότι η γυναίκα μπορεί να σκότωσε τον 26χρονο με το φλόμπερ και στη συνέχεια να αυτοκτόνησε προκαλώντας πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στον εαυτό της, σύμφωνα με το ρεπορτάζ στην εκπομπή «Live News».

Τι βλέπει το ελληνικό FBI

Σύμφωνα με νέες πληροφορίες του αστυνομικού συντάκτη, οι Αρχές που εξετάζουν τον φάκελο της υπόθεσης και βλέπουν τα ευρήματα της νεκροψίας λένε ότι δεν μπορεί να εκφραστεί καμία βεβαιότητα περί παρέμβασης τρίτου δράστη στον θάνατο της μητέρας και του γιου της.

Όπως είπε, υπάρχουν κάποιες ενδείξεις, όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες της νεκροψίας, ότι πρόκειται για δολοφονία και αυτοχειρία. Δηλαδή δολοφονία του γιου και αυτοχειρία της μητέρας.

Ο λόγος που οι Αρχές εξετάζουν πλέον αυτό το σενάριο είναι καθώς το βασικό στοιχείο που προκύπτει από τις φωτογραφίες της νεκροψίας είναι ότι δεν φαίνεται να υπάρχει το χτύπημα στην πλάτη για το οποίο γινόταν λόγος αρχικά.

Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι τα λεγόμενα τραύματα στον καρπό της μητέρας είναι αμυχές, που έχουν παρουσιαστεί και σε άλλες περιπτώσεις αυτοχειρίας όταν κάποιος μαχαιρώνει τον καρπό του σαν δοκιμαστικές ενέργειες προτού αυτομαχαιρωθεί.

Όπως τόνισε ο αστυνομικός συντάκτης, ο ιατροδικαστής της Πάτρας ο οποίος είχε προβεί αρχικά στη διαπίστωση ότι η μητέρα έφερε και ένα τραύμα στην πλάτη ελέγχεται από τις Αρχές. Στο παρελθόν μάλιστα, είχε κατηγορηθεί για μια σοβαρή ποινική υπόθεση και είχε κινηθεί πειθαρχική διαδικασία.

Το πειθαρχικό του το αδρανοποίησε το υπουργείο Δικαιοσύνης, και συνέχισε να είναι προϊστάμενος, υπεύθυνος της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας της Πάτρας ενώ τώρα ερευνάται εάν η έρευνα που έκανε για τι διπλό φονικό στην Πάτρα ήταν πλήρης.