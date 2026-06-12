«Ο Ιταλός στράβωσε γιατί πλήρωσε την ανακαίνιση και η Μαρία έδωσε τα λεφτά στον γιο της», λέει μάρτυρας για το διπλό φονικό στο Αίγιο

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«Ήταν χρήστης 100%, φαινόταν. Όλοι το ξέραμε, αλλά κανείς δεν έλεγε τίποτα»

Περισσότερο φωτίζει την υπόθεση του διπλού φονικού στο Αίγιο μια νέα μαρτυρία, καθώς αναφέρει ότι το ζευγάρι τσακωνόταν έντονα το τελευταίο χρονικό διάστημα για οικονομικά ζητήματα.

Φίλος του 65χρονου Ιταλού και της 54χρονης Μαρίας υποστήριξε ότι χρωστούσαν, αλλά και ότι την τελευταία εβδομάδα ακούγονταν οι έντονοι καβγάδες τους, ενώ δεν κυκλοφορούσαν και μαζί.

Μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» είπε ότι τα προβλήματα εντάθηκαν μετά την πώληση του κτήματος που ήταν γραμμένο στο όνομα του 26χρονου Ολύμπιου.

Σύμφωνα με τον οικογενειακό φίλο, η 54χρονη δεν κληρονόμησε το κτήμα από τη μητέρα της, αλλά από τον σύζυγό της, όταν εκείνος πέθανε. Επίσης, ισχυρίστηκε ότι το κτήμα πωλήθηκε στην αντικειμενική αξία, δηλαδή στις 52.000 ευρώ και όχι για 15.000 ευρώ, όπως έχει αναφερθεί.

Τι έγινε με τα λεφτά

Ο φίλος του ζευγαριού προχώρησε και σε μια αποκάλυψη, αναφέροντας ότι η 54χρονη έδωσε τις 52.000 ευρώ στον γιο της και κανένα μερίδιο στον Ιταλό, που είχε πληρώσει όλη την ανακαίνιση στο πατρικό της, ώστε να μείνουν μαζί.

«Ο Ιταλός στράβωσε, λέει “εγώ έκανα την ανακαίνιση και εσύ τα δίνεις όλα στο παιδί σου; Έδωσες στον γιο σου και εγώ έχω δώσει την ψυχή μου;”», είπε ο μάρτυρας.

Επιπλέον, φέρεται ο Ιταλός να έμαθε τότε, ότι η Μαρία ετοιμαζόταν να ταξιδέψει στη Γερμανία για να μείνει με τον γιο της, αλλά και πως το σπίτι που μόλις ανακαίνισε ήταν γραμμένο στον 26χρονο.

«Πήρε τον γιο της και είπε “έλα κάτω, έχω θέμα με τον Ιταλό”», είπε στην εκπομπή του Star.

Έπειτα, σχολιάζοντας τον χαρακτήρα του Ιταλού, ο φίλος του ζευγαριού υποστήριξε ότι ο 65χρονος είναι χρήστης, κάτι που αποτελεί κοινό μυστικό στην περιοχή.

«Ο Ιταλός ήταν χρήστης 100%, φαινόταν και από τις παρέες που έκανε. Όλοι το ξέραμε, αλλά κανείς δεν έλεγε τίποτα», είπε στο Star.