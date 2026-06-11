Διπλό φονικό στο Αίγιο: Ο Ιταλός ζήτησε να φτιάξουν το χαλασμένο όπλο – «Σκοτώνει;», ρώτησε τον φίλο του μετά την επισκευή του φλόμπερ

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Ο 65χρονος ήθελε να είναι σίγουρος ότι λειτουργεί και όλα αυτά έγιναν μέρες πριν την δολοφονία μητέρας και γιου

Νέα στοιχεία έρχονται στην επιφάνεια για όπλο του διπλού φονικού στο Αίγιο. Το συγκεκριμένο φλόμπερ ήταν χαλασμένο και ο Ιταλός σύντροφος της αδικοχαμένης Μαρίας το έδωσε σε γείτονα για να το πάει να το φτιάξουν.

«Το όπλο σκοτώνει;», φέρεται να ρώτησε ο 65χρονος τον φίλο του γείτονα, μετά την επισκευή, σύμφωνα με όσα είπε ο Γιώργος Καλλιακμάνης στην εκπομπή «Live News» στο Mega. Ο γείτονας και φίλος του φερόμενου δράστη έχει καταθέσει στην Αστυνομία για την δολοφονία του 26χρονου γιου και της 49χρονης μητέρας του μέσα στο σπίτι τους.

Μάλιστα, ο μάρτυρας είπε στον Καλλιακμάνη ότι πήγε το όπλο στο Αίγιο για να φτιαχτεί, αφού του το ζήτησε ο Ιταλός κατηγορούμενος. Μετά την επισκευή ο 65χρονος ήθελε να μάθει αν σκοτώνει το όπλο και ο γείτονας για να δείξει ότι πλέον είναι λειτουργικό πήγε μαζί του στην αυλή και έριξε σε μια μεταλλικό έλασμα.

Το γεγονός αυτό επιβαρύνει την θέση του Ιταλού, καθώς δείχνει και έναν προσχεδιασμό σε όσα έχουν συμβεί. Υπενθυμίζεται ότι ο 26χρονος βρέθηκε με τραύμα από το φλόμπερ στον κρόταφο, ενώ κοιμόταν στο κρεβάτι και επίσης δέχθηκε πολλές μαχαιριές στο στήθος. Η μητέρα σκοτώθηκε επίσης από μαχαιριές.

Ο Ιταλός, πρώην σύντροφος της 49χρονος, αναμένεται να απολογηθεί αύριο, ενώ μέχρι τώρα επιμένει ότι είναι αθώος και πως δεν έχει σχέση με το διπλό φονικό. Ωστόσο, κάμερες έξω από το σπίτι έχουν καταδείξει ότι δεν υπήρξε είσοδος άλλου ατόμου μέσα στο σπίτι.