Επιμένει ότι είναι αθώος ο Ιταλός που κατηγορείται για τη διπλή ανθρωποκτονία στο Αίγιο – «Αγαπούσα πάρα πολύ και τη γυναίκα μου και τον γιο μου»

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Το κίνητρο του 65χρονου φέρεται να ήταν οικονομικό

Επιμένει στην αθωότητα του ο 65χρονος Ιταλός που συνελήφθη για το διπλό φονικό στο Αίγιο, καθώς κατηγορείται ότι δολοφόνησε μητέρα και γιο.

Ο άνδρας από την Ιταλία υποστήριξε ότι είναι αθώος, συνεχίζοντας να αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στο έγκλημα.

Επιπλέον, δήλωσε ότι τους αγαπάει, χαρακτηρίζοντας «γιο» του τον 26χρονο Ολύμπιο που δολοφονήθηκε στον ύπνο του.

«Είμαι αθώος. Αγαπούσα πάρα πολύ και τη γυναίκα μου και τον γιο μου», είπε στο δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, επαναλαμβάνοντας τρεις φορές την αθωότητά του.

Σημειώνεται ότι ο Ιταλός προσήχθη ως βασικός ύποπτος όταν αποκαλύφθηκε το φονικό, καθώς ήταν μέσα στο σπίτι τη στιγμή που έγιναν οι δολοφονίες, υποστηρίζοντας ότι κοιμόταν και δεν αντιλήφθηκε κάτι, παρά όταν ξύπνησε, ώρες αργότερα.

Η προσαγωγή μετατράπηκε σε σύλληψη, όμως, γιατί υπέπεσε σε αντιφάσεις, ενώ τα στοιχεία που έχουν εντοπίσει οι αρχές δεν στηρίζουν τους ισχυρισμούς του.

Οι Αρχές αναμένουν πλέον απαντήσεις από τα εγκληματολογικά εργαστήρια σχετικά με τα ευρήματα, συγκεκριμένα το κατασχεθέν μαχαίρι, το αεροβόλο όπλο, τα αποτελέσματα από το τεστ ανίχνευσης πυρίτιδας στον κατηγορούμενο, αλλά και το ρούχο που κατασχέθηκε και φέρεται να έχει σημάδια που παραπέμπουν σε κηλίδες αίματος.

Μετά από την εξέταση βιντεοληπτικού υλικού, οι Αρχές έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρξε παρουσία άλλου ατόμου μέσα στο σπίτι κατά τον χρόνο του εγκλήματος, καθώς δεν υπάρχουν ίχνη παραβίασης.

Το κίνητρο

Σύμφωνα με όσα έχουν βγει στη δημοσιότητα, το κίνητρο του 65χρονου φέρεται να ήταν οικονομικό, καθώς η σύντροφός του έδωσε οικονομική προτεραιότητα στο παιδί της, χωρίς να περιλαμβάνει τον ίδιο.

Αρχικά, η γιαγιά του 26χρονου αποκάλυψε ότι η 54χρονη πούλησε πριν λίγους μήνες ένα κτήμα της και έδωσε όλα τα λεφτά στον γιο της που σπούδαζε. Αυτό προκάλεσε την οργή του Ιταλού, που υποστήριξε ότι πρέπει να πάρει μερίδιο, γιατί είχε επενδύσει χρήματα στο σπίτι που ζούσαν τα 15 χρόνια που ήταν μαζί.

Σύμφωνα με το δελτίο ειδήσεων του Alpha, η εκδοχή που αποκάλυψε η ηλικιωμένη, ενδεχομένως ενισχύεται από το γεγονός ότι το σπίτι που έμενε το ζευγάρι ήταν το πατρικό της 54χρονης, το οποίο είχε γράψει στον γιο της, χωρίς να αναφέρει κάπου τον σύντροφό της.

Επιπλέον, ο 26χρονος Ολύμπιος φέρεται να ταξίδεψε εκτάκτως στην Ελλάδα μετά από προτροπή της μητέρας του, επειδή εκείνη τσακωνόταν διαρκώς τελευταία με τον σύντροφό της για τα οικονομικά.

Ο γιος λοιπόν, φαίνεται να ήθελε να πάρει τη μητέρα του στη Γερμανία -χώρα που σπούδαζε-, τόσο για να την προστατεύσει, όσο και για να την φροντίζει, καθώς αντιμετώπιζε προβλήματα με την καρδιά της, όπου είχε κάνει και επέμβαση πριν λίγα χρόνια.

Αυτή η εξέλιξη φέρεται να εξόργισε τον Ιταλό, με αποτέλεσμα να δολοφονήσει τον 26χρονο στον ύπνο του και στη συνέχεια την 54χρονη, όταν εκείνη προσπάθησε να προστατεύσει το παιδί της, εκτιμούν οι Αρχές.

Πλέον, ο 65χρονος κατηγορείται για το διπλό φονικό και σύμφωνα με τον Alpha, ένα επιπλέον στοιχείο σε βάρος του φέρεται να είναι η στάση του προς τους αστυνομικούς. Όταν προσήχθη μιλούσε ελληνικά, αλλά όταν αντιλήφθηκε ότι θα κατηγορούνταν, ζήτησε μεταφραστή, δήθεν επειδή δεν καταλαβαίνει τα ελληνικά.

Τι ισχυρίζεται ο κατηγορούμενος για τα ίχνη απολύμανσης πάνω στο σώμα του

Κατά την απολογία του ρωτήθηκε για το γεγονός ότι εντοπίστηκαν ίχνη απολύμανσης πάνω στο σώμα του, αλλά και σε εσώρουχό του, κάτι που φέρεται να έγινε λίγο μετά τη δολοφονία.

Ο 65χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι λερώθηκε από γαστρεντερικό ζήτημα, με αποτέλεσμα να καθαριστεί, ενώ κείτονταν δολοφονημένοι σε κοντινή απόσταση η σύντροφός του και ο γιος της.

«Το βράδυ έπεσα για ύπνο με τη σύντροφό μου και στη δίπλα κρεβατοκάμαρα κοιμόταν ο γιος της. Κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της νύχτας, η Μαρία ροχάλιζε πολύ και με ενοχλούσε. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Έτσι, αποφάσισα να φύγω από το κρεβάτι μας και να κοιμηθώ στον καναπέ του σαλονιού», είπε στην απολογία του, σύμφωνα με το «Live News».

«Γύρω στις 11.00 το πρωί ξύπνησα. Με ταλαιπωρούσε η γαστρεντερίτιδα που είχα. Σηκώθηκα και πήγα στην τουαλέτα λόγω διάρροιας. Λερώθηκα και έπρεπε να καθαρίσω. Έπλυνα το εσώρουχό μου και έκανα μπάνιο. Το άπλωσα να στεγνώσει στον φράχτη της οικίας», φαίνεται να πρόσθεσε στη συνέχεια.