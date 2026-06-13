Σε κλίμα οδύνης η κηδεία της 54χρονης μητέρας και του 26χρονου γιου της που δολοφονήθηκαν στο Αίγιο – Αρνείται κάθε εμπλοκή ο 65χρονος Ιταλός

0

DNA και πυρίτιδα θα «δείξουν» τον δράστη της διπλής δολοφονίας

Θρήνος και οργή επικράτησε σήμερα στην κηδεία της 54χρονης Μαρίας και του 26χρονου Ολύμπιου. Συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι της περιοχής προσήλθαν στον Άγιο Δημήτριο στον Λόγγο Αιγιάλειας για να πουν το τελευταίο αντίο στη μητέρα και τον γιο της που δολοφονήθηκαν άγρια την περασμένη Τρίτη μέσα στο σπίτι τους στο Αίγιο.

Η κηδεία πραγματοποιήθηκε λίγα χιλιόμετρα μακριά από τα δικαστήρια του Αιγίου, όπου την ίδια ώρα απολογούνταν ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται ότι σκότωσε μάνα και γιο, όπως αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η εξόδιος ακολουθία ξεκίνησε στις 11:30 το πρωί, με τις σορούς να βρίσκονται στο εσωτερικό του ναού. Συγγενείς των θυμάτων αδυνατούν μέχρι και σήμερα να πιστέψουν τι έχει συμβεί.

Τι υποστήριξε στην απολογία του ο 65χρονος Ιταλός

Σύμφωνα με πληροφορίες, η απολογία του Ιταλού ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα με υπόμνημα, ενώ ο κατηγορούμενος απάντησε και στις ερωτήσεις που του υπέβαλε η ανακρίτρια. Στη συνέχεια οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, όπου και κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Ο ίδιος εξακολουθεί να αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή στο διπλό φονικό, επιμένοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με τους θανάτους της 54χρονης και του 26χρονου. Παράλληλα, φέρεται να δηλώνει πρόθυμος να συνεργαστεί πλήρως με τις Αρχές για κάθε στοιχείο που θα του ζητηθεί στο πλαίσιο της έρευνας.

Την ίδια ώρα, οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με ιδιαίτερο βάρος να δίνεται στα εργαστηριακά ευρήματα που έχουν συλλεχθεί από τον τόπο του εγκλήματος. Κρίσιμη θεωρείται η ανάλυση του βιολογικού υλικού και των δειγμάτων DNA, τα αποτελέσματα της οποίας αναμένονται να ρίξουν φως στις συνθήκες της υπόθεσης και ενδεχομένως να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση του δράστη.

Αστυνομικές πηγές επισημαίνουν ότι οι εργαστηριακές εξετάσεις συνεχίζονται, χωρίς ωστόσο να μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια ο χρόνος ολοκλήρωσής τους. Τα αποτελέσματα θεωρούνται καθοριστικής σημασίας για την πορεία της έρευνας, καθώς ενδέχεται να επιβεβαιώσουν ή να ανατρέψουν τα μέχρι στιγμής δεδομένα.

Παρά την άρνηση του κατηγορουμένου, τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί έως τώρα τον φέρουν στο επίκεντρο των ερευνών ως βασικό ύποπτο για το άγριο έγκλημα, με τις Αρχές να αναμένουν τα επιστημονικά ευρήματα που θα συμπληρώσουν το παζλ της υπόθεσης.