Θρίλερ με την διπλή δολοφονία στο Αίγιο: «Καθαρός» βγαίνει ο Ιταλός από DNA και ίχνη πυρίτιδας

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Στα ειδικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. αναλύεται καρέ καρέ βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας γειτονικού σπιτιού

Μαχαιριές και πυροβολισμοί μέσα σε ένα σπίτι στην επαρχία, στην απόλυτη ησυχία. Μητέρα και γιος νεκροί στο Αίγιο. Μία σκηνή που «παγώνει», με την Ασφάλεια Αιγίου να επιστρέφει ξανά και ξανά στο σημείο του διπλού φονικού αναζητώντας απαντήσεις μέσα σε ένα τοπίο ομιχλώδες. Ο βασικός ύποπτος, σύντροφος της μητέρας, 65χρονος Ιταλός βγαίνει... καθαρός μέχρι στιγμής γιατί δεν έχει βρεθεί DNA του στον χώρο του εγκλήματος

Η έρευνα

Από την ανάλυση στα εγκληματολογικά εργαστήρια έρχονται στο φως στοιχεία που, όπως λένε οι αναλυτές, είτε ενισχύουν την εκδοχή της εμπλοκής του προφυλακισμένου Ιταλού και της αλλοίωσης της σκηνής του εγκλήματος είτε γεννούν σοβαρές αμφιβολίες για το τι πραγματικά συνέβη.

Δεν βρέθηκε αίμα στο εσώρουχο του Ιταλού ούτε στην πετσέτα που είχε εντοπιστεί απλωμένη στην πίσω αυλή. Η Αστυνομία συνεχίζει τις αλλεπάλληλες έρευνες μέσα και γύρω από το σπίτι, χαρτογραφώντας κάθε σημείο, κάθε πιθανή διαδρομή και κάθε ίχνος που μπορεί να οδηγήσει στη λύση του μυστηρίου.

Στα χέρια του Ιταλού δεν ανιχνεύθηκε πυρίτιδα, δεν βρέθηκε DNA του στα νύχια της 54χρονης, ενώ δεν βρέθηκε DNA του ούτε στα νύχια του 26χρονου.

Οι δικηγόροι του εκτιμούν πως τα νέα στοιχεία ενισχύουν τους ισχυρισμούς του εντολέα τους.

Νέα στοιχεία

Στα ειδικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. αναλύεται καρέ καρέ βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας γειτονικού σπιτιού στο Αίγιο,

Από την πολύωρη έρευνα των αστυνομικών βρέθηκε μία άτυπη πόρτα από συρματόπλεγμα που ενώνει το σπίτι του διπλού φονικού με τον γειτονικό φούρνο που ανήκει στον θείο της Μαρίας που ζει στο εξωτερικό. Θα μπορούσε εκεί να έχουν θαφτεί τα στοιχεία που αναζητούν οι Αρχές;

Το παζλ παραμένει ατελές, ενώ το σπίτι που κρύβει το μυστικό σφραγίστηκε κατόπιν απόφασης της Δικαιοσύνης.