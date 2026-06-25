Τραγωδία στην Καλλιθέα: Ταυτοποιήθηκε το θύμα της φονικής συμπλοκής – Ήταν μόλις 15 ετών και γνώριμος των Αρχών

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Το χρονικό

Ταυτοποιήθηκε το θύμα της αιματηρής συμπλοκής στην Καλλιθέα. Πρόκειται για ανήλικο 15,5 ετών, κάτοικο Διονύσου, ο οποίος βρήκε τραγικό θάνατο όταν μετά από συμπλοκή ατόμων, ένας 17χρονος τον μαχαίρωσε στον θώρακα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα είναι Έλληνας και γνωστός στις Αρχές, καθώς είχε συλληφθεί δύο φορές, η μία πριν από περίπου δύο χρόνια γιατί είχε σιδηρογροθιά. Η δεύτερη σύλληψή του έγινε πριν από μερικές ημέρες γιατί κουβαλούσε μαχαίρι.

Επιπλέον, τον Φεβρουάριο είχε πέσει θύμα ξυλοδαρμού στα βόρεια προάστια.

Η ταυτοποίηση του έγινε από τα δακτυλικά αποτυπώματα.

Σημειώνεται πως οι αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο για 17χρονο.

Πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ. αναφέρουν επίσης πως ο δράστης του φονικού συνελήφθη στο σπίτι του, όπου γύρισε μετά την αιματηρή συμπλοκή και, μάλιστα, φέρεται να είχε πέσει για ύπνο. Η μητέρα του ήταν εκείνη που άνοιξε την πόρτα στους αστυνομικούς.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τόσο ο δράστης όσο και οι υπόλοιποι νεαροί που εδώ και ώρες βρίσκονται στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. κρατούν σιγή ιχθύος όσον αφορά το κίνητρο της συμπλοκής και της επίθεσης στον 15χρονο.

Οι αστυνομικοί, ωστόσο, είναι βέβαιοι πια πως δεν πρόκειται για οπαδικό επεισόδιο, αλλά για προσωπικές διαφορές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ο δράστης αναγκάστηκε να ομολογήσει την πράξη του, όταν οι υπόλοιποι που συμμετείχαν στο αιματηρό περιστατικό τον κατέδειξαν ως τον δολοφόνο.

Το χρονικό της δολοφονίας

Η αιματηρή συμπλοκή σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης στην οδό Μεγαλουπόλεως στην Καλλιθέα και κατέληξε στον θανάσιμο τραυματισμό του αγοριού με μαχαίρι στον θώρακα.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν παρέα έξι ατόμων -ανάμεσα τους και το θύμα- καθόταν σε πλατεία της περιοχής και για άγνωστη αιτία ξεκίνησε συμπλοκή με τρία άλλα άτομα που βρίσκονταν στο σημείο, τραμπουκίζοντας τους σύμφωνα με καταθέσεις που έχει στα χέρια της η ΕΛ.ΑΣ..

Τότε η παρέα των τριών ατόμων τηλεφώνησαν σε φίλους τους για να μεταβούν στο σημείο για βοήθεια, καθώς όλα έδειχναν πως ο καβγάς ανάμεσα στις δύο παρέες ήταν αναπόφευκτος.

Στο σημείο σύντομα έφτασαν με ΙΧ αυτοκίνητο πέντε άτομα - ανάμεσά τους και ο δράστης - και μέσα σε λίγα λεπτά τα αίματα άναψαν.

Υπήρξε συμπλοκή και ένας εκ των νεαρών, που σύμφωνα με αστυνομικές πηγές είναι όλοι 17 και 18 ετών, τράβηξε μαχαίρι και τραυμάτισε θανάσιμα τον 15χρονο.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών κατέληξε.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις που προχώρησαν στην προσαγωγή 13 ατόμων, ενώ εντοπίστηκε και ένα μαχαίρι, το οποίο, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, δεν ήταν το φονικό όπλο.

Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που ανέλαβαν την υπόθεση, ταυτοποίησαν τον δράστη της επίθεσης και τον συνέλαβαν.

Ο φερόμενος δράστης ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι πέταξε το μαχαίρι σε έναν κάδο απορριμμάτων, ακολούθησαν έρευνες για τον εντοπισμό του και τελικά στάλθηκε στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια.

Εκτός από τον δράστη, συνελήφθησαν και οι υπόλοιποι 12 νεαροί που είχαν προσαχθεί.

Οι αστυνομικοί της ΔΑΟΕ αναζητούν τα αίτια της συμπλοκής, καθώς ενώ αρχικά είχε θεωρηθεί ότι υπήρχαν οπαδικά κίνητρα, στη συνέχεια αυτό καταρρίφθηκε, καθώς όλοι οι εμπλεκόμενοι, εκτός από έναν, είναι οπαδοί της ίδιας ομάδας.