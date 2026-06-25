Συνελήφθη ο δράστης της δολοφονίας ενός 17χρονου μετά την άγρια ομαδική συμπλοκή στην Καλλιθέα – Δεν έχει ταυτοποιηθεί το θύμα

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Όλοι οι εμπλεκόμενοι, εκτός από έναν, είναι οπαδοί της ίδιας ομάδας

Ένας νεαρός έχασε τη ζωή του σε αιματηρή συμπλοκή που σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (24/6) στην Καλλιθέα.

Ειδικότερα, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, μια ομάδα 14 ατόμων, ηλικίας 17-18 ετών, συνεπλάκησαν μεταξύ τους στην οδό Μεγαλουπόλεως με έναν 17χρονο να δέχεται χτύπημα με μαχαίρι στο στήθος.

Το θύμα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε λίγη ώρα αργότερα. Μέχρι στιγμής δεν έχει ταυτοποιηθεί το θύμα της επίθεσης ενώ δεν τον έχει αναζητήσει κανείς. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο δράστης είναι Έλληνας.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις που προχώρησαν στην προσαγωγή 13 ατόμων, ενώ εντοπίστηκε το μαχαίρι του εγκλήματος, το οποίο θα σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για ανάλυση.

Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που ανέλαβαν την υπόθεση, ταυτοποίησαν τον δράστη της επίθεσης και τον συνέλαβαν.

Εκτός απο τον φερόμενο δράστη συνελήφθησαν και υπόλοιποι 12 νεαροί που είχαν προσαχθεί.

Οι αστυνομικοί της ΔΑΟΕ αναζητούν τα αίτια της συμπλοκής καθώς ενώ αρχικά είχε θεωρηθεί ότι υπήρχαν οπαδικά κίνητρα, στη συνέχεια αυτό καταρρίφθηκε καθώς όλοι οι εμπλεκόμενοι, εκτός από έναν, είναι οπαδοί της ίδιας ομάδας (του Ολυμπιακού).