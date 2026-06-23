Συνελήφθη για ανθρωποκτονία ο Σκοπιανός – Την Τετάρτη η κηδεία της Σταυρούλας στο Βαρύπετρο Χανίων

0

Ο 43χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία για την απολογία του

Συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας ο 43χρονος βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη που ήταν αγνοούμενη από την 30ή Μαΐου 2026 στα Χανιά.

Ο άνδρας, με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία, που φέρεται ότι ομολόγησε πως αυτός αφαίρεσε την ζωή της 45χρονης και ότι υπέδειξε το σημείο όπου είχε θάψει τη σορό, οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα με την κατηγορία της καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης. Σύμφωνα με την απόφαση του εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος με απαγόρευση εξόδου από την χώρα, και περιοριστικους όρους.

Οδηγούμενος από τους αστυνομικούς στην αστυνομική διεύθυνση για τα σχετικά έγγραφα, αφού υπέγραψε, συνελήφθη αμέσως για την υπόθεση της ανθρωποκτονίας. Εκ νέου οδηγήθηκε σε ανακριτή και εισαγγελέα όπου του απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες για την ανθρωποκτονία όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για την απολογία του, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Αύριο κηδεύεται στο χωριό της το Βαρύπετρο Χανίων η 45χρονη η οποία δολοφονήθηκε με μαρτυρικό τρόπο σύμφωνα και με τα στοιχεία της ομολογίας του δράστη.