«Βρωμιάρη, δολοφόνε» – Στα δικαστήρια Χανίων με αποδοκιμασίες ο 43χρονος καθ’ ομολογίαν δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη

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«Τέρατα και αυτός και η γυναίκα του» λέει ο αδερφός του θύματος

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, με συνοδεία ανδρών της ΟΠΚΕ, πέρασε το κατώφλι της εισαγγελίας Χανίων στις 10 το πρωί, ο 43χρονος καθ’ ομολογίαν δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη.

Όπως αναφέρει το zarpanews, τον αποδοκίμασε κόσμος έξω από τα δικαστήρια, με μια φίλη της αδικοχαμένης γυναίκας να του φωνάζει: «Βρωμιάρη, δολοφόνε, με σκυμμένο το κεφάλι έπρεπε να είσαι».

Ο συλληφθείς απολογήθηκε για την υπόθεση της παράνομης καλλιέργειας φυτείας κάνναβης, κάτι που έγινε προτού σχηματιστεί η δικογραφία για ανθρωποκτονία.

Κατόπιν τούτου, ο εισαγγελέας του άσκησε δίωξη για την ανθρωποκτονία της 45χρονης.

Σύμφωνα με την επίσημη παρουσίαση της ΕΛ.ΑΣ., η εξιχνίαση της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη ήταν αποτέλεσμα μιας ιδιαίτερα σύνθετης και μεθοδικής έρευνας. Η γυναίκα είχε εξαφανιστεί από τις 30 Μαΐου 2026, όμως η δήλωση στις αρχές έγινε δέκα ημέρες αργότερα, στις 8 Ιουνίου, γεγονός που δυσχέρανε αρχικά τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων.

Η αντίστροφη μέτρηση για τη διαλεύκανση της υπόθεσης ξεκίνησε από την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού των καμερών ασφαλείας της περιοχής, η οποία επιβεβαίωσε την παρουσία της 45χρονης στην οικία του υπόπτου στο Βαρύπετρο την ημέρα της εξαφάνισης, καταρρίπτοντας τους ισχυρισμούς του και αναδεικνύοντας ουσιώδεις αντιφάσεις.

Στη συνέχεια, η επιστημονική έρευνα έπαιξε καθοριστικό ρόλο, καθώς ειδικό συνεργείο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών χρησιμοποίησε εξειδικευμένες μεθόδους ανίχνευσης βιολογικών ιχνών (bluestar) και εντόπισε κηλίδες αίματος στο σπίτι και το αυτοκίνητο του δράστη, με την εργαστηριακή ανάλυση να ταυτοποιεί το γενετικό υλικό του θύματος με απόλυτη βεβαιότητα.

Υπό το βάρος αυτών των τεκμηρίων, ο κατηγορούμενος ομολόγησε την πράξη του και υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο όπου είχε θάψει τη γυναίκα, σε ιδιόκτητο αγροτεμάχιο στον Βαθύλακκο Χανίων, όπου και εντοπίστηκε η σορός τυλιγμένη σε σακούλες.

Σημειώνεται ότι ο δράστης είχε ήδη συλληφθεί από το βράδυ της Παρασκευής 19 Ιουνίου για άλλη υπόθεση που αφορούσε παράνομη καλλιέργεια φυτείας κάνναβης στον Φουρνέ Χανίων, προτού σχηματιστεί σε βάρος του η τελική δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Οργή στην οικογένεια της Σταυρούλας Λεβεντάκη

Σε κλίμα οδύνης και οργής, ο αδερφός της Σταυρούλας, Γιάννης Λεβεντάκης, στράφηκε με σκληρά λόγια κατά του 43χρονου καθ' ομολογίαν δολοφόνου αλλά και της συζύγου του.

Ο ίδιος χαρακτήρισε και τους δύο «τέρατα», ενώ προανήγγειλε άμεσες νομικές ενέργειες, για το γεγονός ότι επιχείρησαν να αποδώσουν τις ευθύνες της εξαφάνισης στην ίδια την οικογένεια του θύματος.

Ο Γιάννης Λεβεντάκης δήλωσε: «Δυστυχώς είμαι σε μια άσχημη θέση. Ούτε ήθελα να τον ξαναδώ σίγουρα, ούτε αυτόν ούτε το δεύτερο τέρας που είναι η γυναίκα του εξίσου για μένα. Εύχομαι να πάθει ό,τι χειρότερο μπορεί να πάθει. ​Φυσικά και θα καταθέσω μήνυση και στη γυναίκα του, γιατί δεν είναι καθόλου πρέπον να βγαίνει να λέει πράγματα για κάποιον που δεν ζει και να προσβάλλει έτσι. Τη θεωρώ χειρότερο τέρας και από αυτόν με τη δήλωση που βγήκε και έκανε. Ναι, αύριο το πρωί (θα καταθέσω τη μήνυση). ​(Οι γονείς μου) δεν είναι σίγουρα σε καλή κατάσταση. (Όλο το προηγούμενο διάστημα) και αυτός και η γυναίκα του τώρα το συνεχίζει (να ρίχνει τις ευθύνες σε εμάς), αλλά όπως λένε, ο έξυπνος παραδέχεται, ο χαζός επιμένει».