Γυναικοκτονία στην Δράμα: Του ζήτησε διαζύγιο και εκείνος την έσφαξε – Δύο παιδιά μένουν ορφανά

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Της έκανε άγρια επίθεση μέσα στο σπίτι τους

Συγκλονισμένος είναι ο κόσμος στην Δράμα από τη δολοφονία της 45χρονης αστυνομικού από τον 50χρονο σύζυγό της, επίσης αστυνομικό, ο οποίος μετά αυτοκτόνησε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι τον τελευταίο χρόνο δεν είχε καθόλου καλές σχέσεις και μάλιστα πριν από περίπου 6 μήνες ο 50χρονος είχε φύγει από το σπίτι.

Σήμερα, πήγε εκεί προκειμένου να ζητήσει από την 45χρονη σύζυγό του να τα ξαναβρούν και όταν αυτή του αρνήθηκε και του ζήτηση οριστικό διαζύγιο, άρπαξε ένα μαχαίρι και άρχισε να την χτυπά με μανία με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της. Στη συνέχεια, μπήκε στο αυτοκίνητό του και με το υπηρεσιακό του όπλο έδωσε τέλος στη ζωή του.

Την 45χρονη γυναίκα εντόπισε μέσα σε λίμνη αίματος στο υπόγειο του σπιτιού ο 16χρονος γιος τους, ο όποιος κάλεσε το 100 και είπε ότι η μαμά είναι χτυπημένη. Σχεδόν ταυτόχρονα, έγινε και δεύτερη κλήση από περίοικους που εντόπισαν νεκρό τον 50χρονο συζυγοκτόνο και αυτόχειρα.

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για μια άγρια επίθεση μέσα στο σπίτι του ζευγαριού. Ο δράστης φέρεται να επιτέθηκε στη σύζυγό του με μαχαίρι, καταφέροντάς της τρία διαδοχικά χτυπήματα σε καίρια σημεία του σώματός της, στο στήθος, στην πλάτη και στο πρόσωπο. Η γυναίκα κατέρρευσε βαριά τραυματισμένη και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί έδωσαν πολύωρη μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή, αλλά δεν τα κατάφεραν.

Το ζευγάρι αφήνει πίσω του και ένα δεύτερο παιδί, μία κόρη ηλικίας 20 ετών που σπουδάζει στη Θεσσαλονίκη.

Κανένας αστυνομικός στη Δράμα δεν μπορεί να πιστέψει τι έχει συμβεί, ενώ να σημειωθεί ότι ο 50χρονος υπηρετούσε στην ομάδα ΔΙΑΣ και η 45χρονη σύζυγος του στη Συνοριακή Φύλαξη. Μάλιστα, λίγες εβδομάδες πριν από την τραγωδία, η γυναίκα είχε εκφράσει έντονες ανησυχίες για την ψυχολογική κατάσταση του συζύγου της σε ανώτερο αξιωματικό της ΕΛ.ΑΣ., δηλώνοντας παράλληλα ότι φοβόταν για την προσωπική της ασφάλεια.