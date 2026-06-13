Ομόφωνα ένοχοι οι τέσσερις κατηγορούμενοι για το δυστύχημα στο παιχνίδι «Crazy Dance» στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής

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Δεκτή η εισαγγελική πρόταση

Ομόφωνα ένοχοι κρίθηκαν οι τέσσερις κατηγορούμενοι που κάθονται στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Γιαννιτσών για το δυστύχημα στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής, τον Αύγουστο του 2024, που στοίχισε τη ζωή σε έναν 19χρονο.

Κάνοντας δεκτή την εισαγγελική πρόταση, οι δικαστές - τακτικοί και ένορκοι - κήρυξαν ένοχους τους τέσσερις κατηγορούμενους ως εξής:

- Τον ιδιοκτήτη του λούνα παρκ για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη ως προς τον 19χρονο και σε απόπειρα για τον αδελφό του που επέβαινε στο ίδιο παιχνίδι

- Τη σύζυγο του ιδιοκτήτη (ως συνδιαχειρίστρια της επιχείρησης) για απλή συνέργεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα

- Το χειριστή του μοιραίου παιχνιδιού με την ονομασία «Crazy Dance» για θανατηφόρα έκθεση, απλή έκθεση και όλως ελαφρώς σωματική βλάβη

- Τον μηχανολόγο - μηχανικό, που είχε προσκομίσει πιστοποιητικά ελέγχου λειτουργίας του μηχανήματος - παιχνιδιού, για απλή συνέργεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα.

Η διαδικασία συνεχίζεται με τη συζήτηση για την χορήγηση ελαφρυντικών και θα ακολουθήσει ανακοίνωση των ποινών.

Η εισαγγελική πρόταση

Κατά την προ ημερών αγόρευσή της, η εισαγγελέας της έδρας ζήτησε από τους δικαστές (τακτικούς και ενόρκους) να κηρυχθούν όλοι ένοχοι, προτείνοντας πάντως σε κάποιες περιπτώσεις, μεταβολή της νομικής αξιολόγησης των πράξεων, ως εξής:

Ο ιδιοκτήτης για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα.

Η σύζυγος και ο μηχανικός για απλή συνέργεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα.

Ο χειριστής για θανατηφόρα έκθεση και έκθεση σε κίνδυνο.

Αναπτύσσοντας το σκεπτικό της πρότασής της, η εισαγγελική λειτουργός ανέφερε ότι το Crazy Dance βρισκόταν σε κατάσταση προχωρημένης και εκτεταμένης διάβρωσης, αποτέλεσμα πολυετούς φθοράς, σε έκταση που το καθιστούσε συνολικά επικίνδυνο και ουσιαστικά ακατάλληλο για λειτουργία. Όπως επισήμανε, επρόκειτο για ιδιοκατασκευή, χωρίς πρότυπα και προδιαγραφές ασφαλούς λειτουργίας. Η ίδια ανέφερε ότι η θραύση ήταν ζήτημα χρόνου λόγω της διάβρωσης – ανεξαρτήτως βάρους ή ταχύτητας, κι ότι η μόνη ασφαλής λύση θα ήταν η πλήρης αντικατάσταση του εξοπλισμού.

«Αν ενδιαφερόταν, θα είχε γνώσεις ασφάλειας που θα προστάτευαν τους ίδιους τους επιβαίνοντες, θα ενδιαφερόταν για τον έλεγχο», τόνισε η εισαγγελέας, μιλώντας για τον 60χρονο ιδιοκτήτη που βρίσκεται προσωπικά κρατούμενος (εν αντιθέσει με τους υπόλοιπους που είναι ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους). «Αποδείχθηκε ότι δεν διενεργήθηκαν εργασίες συντήρησης. Το μηχάνημα δεν ήταν σωστά εδρασμένο. Προσέλαβε άπειρο και νεαρό χειριστή, δεν μερίμνησε να τον εκπαιδεύσει σωστά ή να απασχολήσει έναν πιο έμπειρο. Δεν απέκλεισε τη δυνατότητα του χειριστή να βάλει μεγαλύτερη ταχύτητα, θα μπορούσε να βάλει κόφτη. Προχώρησε στη λειτουργία χωρίς κανένα αξιόλογο μέτρο ασφαλείας, ουσιαστικά δούλευε ένα σκουπίδι. Επρόκειτο συνολικά για ελαττωματικό μηχάνημα, που έπρεπε όλο να αντικατασταθεί», συμπλήρωσε.