Δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο ασκήθηκε στον 55χρονο που μαχαίρωσε θανάσιμα τον φίλο του στη Ρόδο

Δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο ασκήθηκε στον 55χρονο που μαχαίρωσε θανάσιμα τον φίλο του στη Ρόδο

Ο άνδρας ζήτησε και πήρε προθεσμία για την απολογία του

Ενώπιον της Εισαγγελέως Ρόδου οδηγήθηκε σήμερα το μεσημέρι ο 55χρονος από τη Ρόδο, ο οποίος χθες λίγο πριν τις 8 το βράδυ, επιτέθηκε με μαχαίρι και τραυμάτισε θανάσιμα τον φίλο του, ηλικίας 63 ετών, ο οποίος και εξέπνευσε λίγο αργότερα.

 

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στην εισαγγελέα η οποία του άσκησε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο παραπέμποντάς τον στον ανακριτή Ρόδου από τον οποίο ζήτησε και πήρε προθεσμία για ν απολογηθεί την ερχόμενη Πέμπτη 11 Ιουνίου.