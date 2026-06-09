Δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο ασκήθηκε στον 55χρονο που μαχαίρωσε θανάσιμα τον φίλο του στη Ρόδο

0

Ο άνδρας ζήτησε και πήρε προθεσμία για την απολογία του

Ενώπιον της Εισαγγελέως Ρόδου οδηγήθηκε σήμερα το μεσημέρι ο 55χρονος από τη Ρόδο, ο οποίος χθες λίγο πριν τις 8 το βράδυ, επιτέθηκε με μαχαίρι και τραυμάτισε θανάσιμα τον φίλο του, ηλικίας 63 ετών, ο οποίος και εξέπνευσε λίγο αργότερα.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στην εισαγγελέα η οποία του άσκησε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο παραπέμποντάς τον στον ανακριτή Ρόδου από τον οποίο ζήτησε και πήρε προθεσμία για ν απολογηθεί την ερχόμενη Πέμπτη 11 Ιουνίου.