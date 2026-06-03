Δολοφονία 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο: «Ο γιος μου ξεψύχησε εκεί που παίζαμε μπάλα», κατέθεσε στο δικαστήριο ο πατέρας του Θεόφιλου

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«Αφήσανε το παιδί μου να σφαδάζει. Καμία ανθρωπιά, καμία ενσυναίσθηση…»

Καθήλωσε τους πάντες στην αίθουσα του Τριμελούς Αυτόφωρου, ο αξιωματικός της ΕΛΑΣ που έχασε, πριν δύο μήνες, τον 27χρονο γιο του Θεόφιλο από το μαχαίρι 20χρονου στον Άγιο Δημήτριο, στην κατάθεσή του στην δίκη δύο κοριτσιών και ενός 20χρονου, φίλου του δράστη, για υπόθαλψη εγκληματία.

Συντετριμμένος, ο πατέρας του θύματος κατέθεσε κρατώντας την φωτογραφία του γιου του.

Ο αξιωματικός είπε πως ο 20χρονος κατηγορούμενος είδε από 300 μέτρα απόσταση την λαβή του μαχαιριού του δράστη και δεν αντέδρασε: «Τον άφησε και έφυγε… δεν του είπε “ρε αλήτη τι έκανες; Δεν έχω δουλειά μαζί σου δολοφόνε”. Πήγαν στο αυτοκίνητο μαζί και έφυγαν… συνεχίσανε σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Αφήσανε το παιδί μου να σφαδάζει. Καμία ανθρωπιά, καμία ενσυναίσθηση…

Ήξερε ότι κουβαλούσε μαχαίρι. Είχε απόλυτη γνώση…

Ο γιος μου ξεψύχησε εκεί που παίζαμε μπάλα» είπε με βαθιά οδύνη ο μάρτυρας.

Την θέση του πατέρα για τον ρόλο του 20χρονου κατηγορούμενου στο έγκλημα, υιοθέτησε η εισαγγελέας της Έδρας, η οποία αξιολογώντας το υλικό της υπόθεσης ζήτησε από το δικαστήριο να διαβιβάσει τα πρακτικά της δίκης στην Εισαγγελία, προκειμένου να ερευνηθεί ο κατηγορούμενος για συνέργεια σε ανθρωποκτονία.

Η εισαγγελική λειτουργός ζήτησε την απαλλαγή τόσο των δύο κοριτσιών, η μία εκ των οποίων είναι πρώην σύντροφος του θύματος, όσο και του 20χρονου, για την κατηγορία της υπόθαλψης εγκληματία.

Στοιχειοθετώντας την εισήγησή της για τον ρόλο του φίλου του δράστη, η εισαγγελική λειτουργός είπε:

«Είναι ο ορισμός του απλού συνεργού που στέκεται πλάι στο δράστη, παρέχοντας συνδρομή, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την πράξη. Αντιστέκεται στην κοινή λογική ότι πήγε ο φίλος του με μεγάλο μαχαίρι και αυτός δεν μπορούσε να φανταστεί τίποτα. Δεν χωρά στη λογική ότι είδε το παιδί να μαχαιρώνεται και το άφησαν να πεθάνει. Ακόμα και σε συνθήκες πολέμου δεν αφήνεται ένας άνθρωπος να πεθάνει έτσι» είπε η εισαγγελέας για τον 20χρονο κατηγορούμενο.

Για τις δύο κατηγορούμενες η εισαγγελική λειτουργός είπε πως η υπόθαλψη συνδέεται με ιδιαίτερη νομική υποχρέωση, συνθήκη που τόνισε ότι δεν υφίσταται στην υπόθεση.

Στην απολογία του ο 20χρονος ισχυρίστηκε ότι είδε τον δράστη της δολοφονίας να βγάζει το μαχαίρι και να τραυματίζει τον 27χρονο. «Έτρεξα να τους προλάβω αλλά πριν τον φτάσω έβγαλε το μαχαίρι. Είδα το μαχαίρι και αγχώθηκα για τη ζωή μου. Το είχε πάνω του το μαχαίρι. Φτάσαμε κάτω από το σπίτι, περίμενα να αλλάξει ρούχα. Στο αυτοκίνητο σκέφτηκα να φύγω και να καλέσω την αστυνομία, αλλά με είχε καταβάλει ο φόβος γιατί ήξερε που μένω. Σε παλιότερους τσακωμούς μας, γενικότερα ήταν οξύθυμος σαν χαρακτήρας. Είχε και αίμα πάνω στο χέρι του».

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 30 Ιουνίου, οπότε και αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου.