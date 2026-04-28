Δολοφονία 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο: Προφυλακίστηκε ο 20χρονος δράστης – «Βρισκόταν σε πανικό και επιχείρησε να αυτοκτονήσει»

Τα μέτρα ασφαλείας ήταν δρακόντεια σήμερα στο Ναυτοδικείο Πειραιά

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 20χρονος για τη δολοφονία του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο μετά την απολογία του.

Τα μέτρα ασφαλείας ήταν δρακόντεια σήμερα στο Ναυτοδικείο Πειραιά και ο 20χρονος φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο.

Ο κατηγορούμενος παρέμεινε για περισσότερο από τρεις ώρες στο γραφείο του ανακριτή, όπου έδωσε τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα.

«Βρεθήκαμε πρώτη φορά από κοντά. Είχαμε μιλήσει στο παρελθόν στο τηλέφωνο. Συναντηθήκαμε σε δημόσιο χώρο και σε ώρα που είχε κόσμο», δήλωσε στον ανακριτή, σύμφωνα με πληροφορίες.

Όπως δήλωσε ο συνήγορός του, Ευάγγελος Μπιτσαξής, ο 20χρονος ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος και εξέφρασε τη θλίψη του και την οδύνη του για το γεγονός, ενώ υποστήριξε πως δεν ήθελε να αφαιρέσει τη ζωή του θύματος, ενώ όπως δήλωσε ο συνήγορός του, ο κατηγορούμενος επιχείρησε να αυτοκτονήσει.

«Βρισκόταν σε πανικό και απλά παραδόθηκε στις Αρχές».

Σημειώνεται ότι η δίκη των τριών ατόμων που κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία έλαβε αναβολή για τις 10 Μαΐου, περιπλέκοντας περαιτέρω το ήδη βαρύ κατηγορητήριο.

Πρόκειται για τη 20χρονη σύντροφο του δράστη, έναν συνομήλικό του φίλο και ακόμη μία 20χρονη, οι οποίοι φέρονται να βρίσκονταν στο πλευρό του μετά τη δολοφονία, ενισχύοντας τα ερωτήματα γύρω από τη στάση τους.