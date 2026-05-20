Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 44χρονος οδηγός που κατηγορείται για το τροχαίο δυστύχημα με θύματα μητέρα και κόρη

Τι έδειξε η αυτοψία της Τροχαίας

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους (απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση μία φορά το μήνα στο ΑΤ Ρόδου, 50.000 ευρώ εγγυοδοσία και απαγόρευση χρήσης οχημάτων οποιουδήποτε είδους) αφέθηκε ελεύθερος πριν από λίγο ο 44χρονος οδηγός από τη Ρόδο, το όχημα του οποίου συγκρούστηκε με μεγάλη ταχύτητα με άλλο όχημα την περασμένη Κυριακή 17 Μαΐου στην εθνική οδό Ρόδου - Λίνδου προκαλώντας τον θάνατο 57χρονης και της 26χρονης κόρης της που επέβαιναν στο δεύτερο αυτοκίνητο.

Σε βάρος του, η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Ρόδου, είχε ασκήσει ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για επικίνδυνη οδήγηση εξαιτίας της οποίας επήλθε θάνατος των δύο γυναικών, παραπέμποντάς τον στον ανακριτή, ενώπιον του οποίου οδηγήθηκε και απολογήθηκε σήμερα, συνοδευόμενος από τους δικηγόρους του.

Η εμπεριστατωμένη αστυνομική έκθεση που επικαλείται η dimokratiki.gr καταγράφει σημάδια ολίσθησης στην εθνική οδό Ρόδου – Λίνδου μήκους 52 μέτρων και 50 εκατοστών, απόσταση που, όπως αναφέρεται, μετά από σύγκρουση μπορεί να διανυθεί μόνο αν το αυτοκίνητο έχει μεγάλη κινητική ενέργεια. Το όχημα των θυμάτων προκάλεσε επίσης σημάδια μήκους 2,9 μέτρων στο ρεύμα που κινούνταν η ασημί BMW, ένδειξη ότι μετά τη μετωπική σύγκρουση το όχημα των γυναικών άλλαξε λωρίδα μέχρι εν τέλει να ακινητοποιηθεί.

Ο κατηγορούμενος δεν αρνείται ότι κινούνταν με ταχύτητα που υπερέβαινε το επιτρεπόμενο όριο στο σημείο, αλλά υποστηρίζει ότι το αυτοκίνητο των θυμάτων παραβίασε κόκκινο σηματοδότη για να πραγματοποιήσει αναστροφή και να κατευθυνθεί προς τη Λίνδο —εκδοχή που, κατά τον ίδιο, έκανε αδύνατη την αποφυγή της σύγκρουσης.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν στο MEGA ότι το όχημα του 44χρονου είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα και πέρασε με κόκκινο φανάρι λίγο πριν συγκρουστεί με το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι δύο γυναίκες. Άλλοι μάρτυρες υποστηρίζουν ότι το όχημα ανέπτυσσε πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα από το επιτρεπόμενο όριο, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο δυσλειτουργίας των φαναριών στη διασταύρωση.

«Πιστεύω ότι αν ήμασταν 5 λεπτά νωρίτερα θα είχαμε εμπλακεί κάπως και εμείς. Ήταν τόσο τρομακτικό να το βλέπεις, σου ‘ραγίζει’ την καρδιά. Αν παρακολουθήσετε το βίντεο από την καφετέρια μπορείς να δεις, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι έτρεχε αλλά τα φανάρια δεν λειτουργούσαν».

Η συνοδηγός στο μοιραίο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 44χρονος δήλωσε στο «Live News» ότι παραμένει σε σοκ, με τους σωματικούς πόνους σε δεύτερη μοίρα: «Είμαι καλά. Σε κατάσταση σοκ. Έχω πάει σε ψυχολόγο. Πονάω. Δεν είμαι καλά. Έχω χτυπήσει στον θώρακα και τον σβέρκο».

Εν τω μεταξύ, σήμερα στις 11:00 το πρωί, τελέστηκε στην πόλη της Ρόδου μέσα σε κλίμα οδύνης, η κηδεία της μητέρας και κόρης που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα, παρουσία συγγενών, φίλων και δεκάδων κατοίκων της Ρόδου που τις συνόδευσαν στην τελευταία τους κατοικία.