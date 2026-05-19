Τροχαίο στην Ρόδο με νεκρές μητέρα και κόρη: «Πειραγμένο» το αυτοκίνητο του 44χρονου – Το είχε ανεβάσει στους 800 ίππους

Ανατριχιαστικό ηχητικό ντοκουμέντο από το δυστύχημα με τον εκκωφαντικό θόρυβο της σύγκρουσης

Θλίψη, σκεπτικισμό και οργή προκαλούν τα νέα βίντεο δευτερόλεπτα μετά το δυστύχημα στη Ρόδο, με θύματα μια μητέρα και την κόρη της. Περιγραφές για τις συνθήκες του τροχαίου, την ταχύτητα που είχε αναπτύξει η μοιραία BMW του 44χρονου και τον ρόλο που έπαιξε το φανάρι που έβλεπαν τα δύο θύματα στη διασταύρωση. Ωστόσο, μια νέα αποκάλυψη για την ιπποδύναμη του αυτοκινήτου που το είχε πειράξει ο 44χρονος δημιουργεί πολλά ερωτηματικά για την οδηγική του συμπεριφορά.

Δύο μέρες μετά το δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή στην 57χρονη μητέρα και την 26χρονη κόρη της, οι συγγενείς των θυμάτων περιμένουν να μάθουν από επίσημα χείλη την αλήθεια για το πώς χάθηκαν οι δύο γυναίκες.

Μάλιστα, εξοργίζει η πληροφορία ότι ο 44χρονος είναι ανεβάσει την δύναμη του μοτέρ στους 800 ίππους, διότι φαίνεται ότι δεν του έφτασαν οι 480 που είχε από την γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία.

Μαρτυρίες και ντοκουμέντα

Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν στο MEGA πως το όχημα του 44χρονου οδηγού είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα και πέρασε με κόκκινο λίγο πριν χτυπήσει το όχημα με τις δύο γυναίκες.

«Πιστεύω ότι αν ήμασταν 5 λεπτά νωρίτερα θα είχαμε εμπλακεί κάπως και εμείς. Ήταν τόσο τρομακτικό να το βλέπεις, σου ‘ραγίζει’ την καρδιά. Αν παρακολουθήσετε το βίντεο από την καφετέρια μπορείς να δεις, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι έτρεχε αλλά τα φανάρια δεν λειτουργούσαν».

Η συνοδηγός στη μοιραία BMW λέει στο «Live News» πως παραμένει σε σοκ. Οι πόνοι που αισθάνεται περνούν σε δεύτερη μοίρα: «Είμαι καλά. Σε κατάσταση σοκ. Έχω πάει σε ψυχολόγο. Πονάω. Δεν είμαι καλά. Έχω χτυπήσει στον θώρακα και τον σβέρκο».

O ανατριχιαστικός ήχος της σύγκρουσης

Στο βίντεο ντοκουμέντο δεν φαίνεται το φανάρι, όμως από τις εικόνες, ειδικοί εκτιμούν πως η BMW είχε αναπτύξει ταχύτητα πολύ πάνω από το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο. Γίνεται λόγος για 140 χλμ/ ώρα, με τη μέγιστη επιτρεπόμενη στο σημείο να είναι μόλις 60.

Λίγα λεπτά μετά το δυστύχημα, η κυκλοφορία στο σημείο έχει διακοπεί. Η σιωπή απλώνεται, με τους αυτόπτες μάρτυρες να παραμένουν σοκαρισμένοι.

Αύριο οι κηδείες των θυμάτων

Από τη BMW απεγκλωβίστηκαν ελαφρά τραυματισμένοι ο 44χρονος οδηγός, η σύντροφός του και ο γιος του. Όλοι τους γλίτωσαν από θαύμα όπως προκύπτει από την εικόνα του αυτοκινήτου.

Οι δύο γυναίκες δεν κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή. Οι στενοί συγγενείς τους παραμένουν συντετριμμένοι. Ο 44χρονος οδηγός υποστηρίζει ότι δεν πέρασε με κόκκινο και πως δεν είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα. Από την άλλη πάντως, οι εικόνες από κάμερα ασφαλείας και τα λόγια αυτοπτών μαρτύρων, οδηγούν σε άλλη κατεύθυνση.

Η τελευταία πράξη του δράματος θα παιχτεί αύριο με τις κηδείες των δύο θυμάτων. Εκείνη την ώρα είναι προγραμματισμένη η απολογία του 44χρονου ενώπιον ανακριτή. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα.