Ποινική δίωξη σε βάρος του 44χρονου οδηγού για τον θάνατο μητέρας και κόρης στη Ρόδο – Καρέ καρέ η στιγμή του σοκαριστικού τροχαίου

Ο άνδρας οδηγήθηκε στον ανακριτή όπου και ζήτησε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε πριν από λίγο η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Ρόδου σε βάρος του οδηγού του οχήματος που συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο που οδηγούσε η 57χρονη από τη Ρόδο, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί επιτόπου η ίδια και η 26χρονη κόρη της.

Η δίωξη αφορά επικίνδυνη οδήγηση, συνεπεία της οποίας προκλήθηκε θάνατος κατά συρροή δύο ατόμων.

Ο 44χρονος συνοδευόμενος από αστυνομικούς και από τους δικηγόρους του, οδηγήθηκε στον ανακριτή Ρόδου όπου και ζήτησε προθεσμία προκειμένου να μπορέσει να προετοιμάσει την απολογία του.

Πώς έγινε το δυστύχημα

Το σοκαριστικό δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή του χωριού Αφάντου. Ο οδηγός που ήταν στο όχημά του με άλλα δύο ακόμη άτομα σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες παραβίασε το κόκκινο και εμβόλισε το ΙΧ με τη μητέρα και την κόρη που σκοτώθηκαν ακαριαία.

Στο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο άνδρας και ενεπλάκη στο ατύχημα επέβαιναν ένας πατέρας με τον γιο του, καθώς και μία ακόμη γυναίκα. Οι τρεις τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο προκειμένου να λάβουν τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες.

Ο οδηγός του δεύτερου οχήματος, αφού του παρασχέθηκε ιατρική φροντίδα, τέθηκε υπό κράτηση από την Αστυνομία και οδηγήθηκε σήμερα Δευτέρα (18/5) ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής.

Το δυστύχημα σημειώθηκε κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες και οι Αρχές ζητούν απαντήσεις. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες απεγκλώβισαν τη μητέρα και την κόρη χωρίς τις αισθήσεις τους.

Οι δύο γυναίκες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος τους.

Προανάκριση για τη διακρίβωση των ακριβών αιτίων που οδήγησαν στο θανατηφόρο τροχαίο διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Ρόδου.

«Είπα ότι έτσι όπως τρέχει, θα σκοτώσει κάποιον»

Ανατριχίλα προκαλεί μία μαρτυρία που βλέπει το «φως» της δημοσιότητας και αφορά το τραγικό δυστύχημα στη Ρόδο.

«Είδαμε ένα Ι.Χ. να πηγαίνει με ιλιγγιώδη ταχύτητα και είπα στον άντρα μου ότι έτσι όπως τρέχει, θα σκοτώσει κάποιον», επεσήμανε χαρακτηριστικά μία γυναίκα, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στον ΑΝΤ1 γυναίκα συνοδηγός τρίτου Ι.Χ., που βρισκόταν σε κοντινή απόσταση από το σημείο όπου σημειώθηκε το τροχαίο, το όχημα προσπερνούσε τα άλλα αυτοκίνητα κάνοντας ζιγκ-ζαγκ, ενώ ο εκκωφαντικός θόρυβος από την εξάτμιση είχε προκαλέσει ανησυχία στους διερχόμενους οδηγούς.

«Μεσημέρι, γύρω στις 12:00, κατευθυνόμασταν με τον σύζυγο και τα παιδιά μου με το αυτοκίνητο από τη Ρόδο προς τον Άγιο Ιωάννη Καλλιθέας. Λίγο μετά τα φανάρια στη διασταύρωση Κοσκινού, αφού είχαμε περάσει το φανάρι, ακούσαμε πίσω μας έναν πολύ δυνατό θόρυβο και νομίσαμε ότι γινόταν κάποια κόντρα, όπως συνηθίζεται στο νησί, με αυτοκίνητο ή μηχανή, γιατί δεν μπορούσαμε να διακρίνουμε. Ακουγόταν ένας πάρα πολύ δυνατός βόμβος. Μέσα σε δευτερόλεπτα μάς προσπέρασε ένα ασημί, μικροκαμωμένο αυτοκίνητο, αυτό προλάβαμε να δούμε. Μας προσπέρασε με ιλιγγιώδη ταχύτητα, τόσο εμάς όσο και τα μπροστινά αυτοκίνητα, κάνοντας ζιγκ-ζαγκ.

Μάλιστα, είχα πει και στον σύζυγό μου εκείνη τη στιγμή να κάνουμε στην άκρη και να κόψουμε ταχύτητα, γιατί κάποιος έτρεχε πάρα πολύ. Μας προσπερνάει, συνεχίζει να αυξάνει την ταχύτητα, γιατί ακούγαμε την εξάτμιση πάρα πολύ, ενώ είχε ήδη απομακρυνθεί αρκετά χιλιόμετρα.

Και μάλιστα εκείνη τη στιγμή λέω και στον σύζυγό μου: "Έτσι όπως τρέχει, θα σκοτώσει κάποιον". Και λίγες ώρες μετά μάθαμε ότι το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, που ταίριαζε και στην περιγραφή του αυτοκινήτου που είχαμε δει, ήταν εκείνο που δυστυχώς σκότωσε τις δύο κοπέλες» δήλωσε χαρακτηριστικά η γυναίκα.