Μητέρα και κόρη είναι τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος στη Ρόδο

0

Ο οδηγός του δεύτερου αυτοκινήτου κρατείται από τους αστυνομικούς

Μητέρα και κόρη, 57 και 26 ετών, με καταγωγή από το νησί της Ρόδου, είναι τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος, που σημειώθηκε στις 15:30 το απόγευμα της Κυριακής στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου, έπειτα από σύγκρουση με άλλο όχημα.

Στο αναποδογυρισμένο όχημα εγκλωβίστηκαν οι δύο γυναίκες, με τους πυροσβέστες να επιχειρούν άμεσα για τον απεγκλωβισμό τους χρησιμοποιώντας τρία οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Οι δύο γυναίκες ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Στο δεύτερο όχημα με το οποίο υπήρξε η σύγκρουση επέβαιναν πατέρας και γιος καθώς επίσης και ακόμα μια γυναίκα, οι οποίοι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν επίσης στο νοσοκομείο για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Ο οδηγός του δεύτερου αυτοκινήτου, μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών κρατείται από τους αστυνομικούς, καθώς σε βάρος που έχει ασκηθεί ποινική δίωξη και αναμένεται σήμερα το μεσημέρι να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Πηγή φωτογραφιών: dimokratiki.gr