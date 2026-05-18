Πέντε χρόνια φυλάκισης στον οδηγό της νταλίκας για το θανατηφόρο τροχαίο στην Θεσσαλονίκη – Άσκησε έφεση και αφέθηκε ελεύθερος

Ο 55χρονος Βούλγαρος χτύπησε 29χρονο μοτοσικλετιστή στη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής τον περασμένο Σεπτέμβριο

Αποφυλακίζεται ο οδηγός νταλίκας, στην οποία προσέκρουσε ένας 29χρονος μοτοσικλετιστής και σκοτώθηκε. Το τροχαίο δυστύχημα συνέβη όταν ο 55χρονος, υπήκοος Βουλγαρίας, κινήθηκε με το βαρύ όχημα κάθετα στη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής, στη Θεσσαλονίκη.

Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης σήμερα (18/5) καταδίκασε τον οδηγό φορτηγού σε φυλάκιση πέντε χρόνων για επικίνδυνη οδήγηση, με αποτέλεσμα το θάνατο. Έδωσε ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεσή του κι έτσι αποφυλακίζεται, καθώς όταν είχε γίνει το τροχαίο, στις 17 Σεπτεμβρίου του 2025, είχε κριθεί προφυλακιστέος, αναφέρθηκε στην ΕΡΤ.

Τότε, ο 55χρονος οδηγός του φορτηγού κινήθηκε κάθετα στη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής, προκειμένου να κατευθυνθεί σε αποθήκη και να ξεφορτώσει το εμπόρευμά του. Κατηγορούμενοι ήταν άλλοι τρεις, ένας υπάλληλος πρατηρίου υγρών καυσίμων, ένας ιδιοκτήτης αποθήκης κι ένας υπάλληλος του, οι οποίοι κατηγορήθηκαν ότι του «έκαναν κουμάντο». Και οι τρεις κρίθηκαν αθώοι, καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι δεν ευθύνονται.