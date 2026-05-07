Στην Ευελπίδων οι συλληφθέντες για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη στο Χαλάνδρι – Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

Ποιος ήταν ο «Θαμνάκιας»

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας οδηγήθηκαν στις 12:30 στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οι τρεις άνδρες που συνελήφθησαν με την κατηγορία της δολοφονίας του Γιώργου Μοσχούρη, γνωστού ως «Θαμνάκιας», τον Απρίλιο του 2025 στο Χαλάνδρι.

Οι τρεις κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν, πέρα από την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, και επιπλέον κατηγορίες για έκρηξη σε επιχείρηση στη Νέα Ερυθραία τον Αύγουστο του 2024 και για παραβίαση προσωπικών δεδομένων—συγκεκριμένα παρακολούθηση με κάμερες πιθανόν νέου στόχου τους—τον Ιούλιο του 2024.

Η δολοφονία του Μοσχούρη σημειώθηκε στις 25 Απριλίου 2025 έξω από ιδιωτική κλινική, όπου βρισκόταν για αισθητική θεραπεία. Οι δράστες, σύμφωνα με τις αρχές, άνοιξαν πυρ με καλάσνικοφ και τον τραυμάτισαν θανάσιμα. Αμέσως μετά το περιστατικό οι δράστες διέφυγαν· λίγο αργότερα η Πυροσβεστική έλαβε κλήση για φλεγόμενο ΙΧ στο Πάτημα Χαλανδρίου. Η Αστυνομία εκτιμά ότι πρόκειται για το κλεμμένο όχημα που χρησιμοποίησαν για τη διαφυγή τους.

Στην έρευνα που οδήγησε στη σύλληψη των τριών ανδρών αξιοποιήθηκαν πληροφορίες για τη συμμετοχή τους σε παλαιότερα επεισόδια, καθώς και τεχνικά και ανεξάρτητα στοιχεία που συνδέουν τα πρόσωπα με την έκρηξη στη Νέα Ερυθραία. Εκείνο το συμβάν, που σημειώθηκε ξημερώματα τον Αύγουστο του 2024, προκάλεσε εκτεταμένες φθορές στην είσοδο και την τζαμαρία της επιχείρησης και σε δύο οχήματα· σύμφωνα με την Αστυνομία, ο εκρηκτικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί μέσα σε τσάντα και προκλήθηκε κρατήρας διαστάσεων 12×30 εκατοστών.

Μάρτυρες περιέγραψαν ότι πριν την έκρηξη δύο άτομα επέβαιναν σε μηχανή μεγάλου κυβισμού και ο συνεπιβάτης κατέβηκε για να τοποθετήσει την τσάντα στην είσοδο της έκθεσης. Ακολούθως και οι δύο διέφυγαν. Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται και ο ρόλος των φερόμενων ως εμπλεκόμενων στη στοχοποίηση με κάμερες τον Ιούλιο του 2024.

Ποιος ήταν ο Γιώργος Μοσχούρης

Το προσωνύμιο «Θαμνάκιας» προέκυψε από φήμες στον υπόκοσμο ότι αναλάμβανε «συμβόλαια» και κρυβόταν πίσω από θάμνους για να τα εκτελέσει. Παρά το γεγονός ότι η φήμη δεν τεκμηριώθηκε ποτέ νομικά, το όνομά του είχε εμπλακεί επανειλημμένα σε σοβαρές υποθέσεις.

Η ζωή του σημαδεύτηκε από αλλεπάλληλες διώξεις: απόπειρες ανθρωποκτονίας, εμπρησμούς, εκβιασμούς, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και παραβάσεις του νόμου περί όπλων. Οι αρχές τον χαρακτήριζαν ως ένα από τα πιο γνωστά πρόσωπα του «παραδοσιακού» οργανωμένου εγκλήματος, με φερόμενες «ζώνες επιρροής» σε περιοχές όπως το Γκάζι, το Κολωνάκι, η Κηφισιά και η Γλυφάδα, όπου φέρεται να εισέπραττε χρήματα από νυχτερινά κέντρα.

Το 2015 φέρεται να ηγείτο μίας από τις τρεις εκβιαστικές συμμορίες που πίεζαν ιδιοκτήτες 170 καταστημάτων. Οι άλλες δύο ομάδες που αναφέρονταν τότε ήταν οι «street fighters» με αρχηγό τον «Τσάκι Τσαν» και η «Ομάδα της Ferrari» από το Αγρίνιο.

Σύμφωνα με καταγραφές και μαρτυρίες, η «ομάδα Θαμνάκια» είχε βίαια χαρακτηριστικά και εμφανιζόταν να νοικιάζεται ακόμη και για «παρεμβάσεις» σε φοιτητικές εκλογές ή συνελεύσεις συνδικαλιστικών οργάνων. Ενδεικτικά περιστατικά που αποδίδονται στην ομάδα είναι το σπάσιμο δακτύλου ιδιοκτήτη καταστήματος με σφυρί και επίθεση που οδήγησε ολόκληρη οικογένεια σε νοσηλεία τριών μηνών.

Οι συλληφθέντες παραπέμφθηκαν σήμερα σε τακτική διαδικασία, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να διαλευκανθεί πλήρως η συμμετοχή τους στη δολοφονία και στις άλλες αξιόποινες πράξεις που τους αποδίδονται.