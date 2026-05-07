Μαφιόζικη εκτέλεση στο Χαλάνδρι: Συνελήφθησαν τρία άτομα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση – Κατηγορούνται για τη δολοφονία του Μοσχούρη

Το χρονικό

Σε τρεις συλλήψεις έχει προχωρήσει η ΕΛ.ΑΣ. για την υπόθεση της δολοφονίας του Γιώργου Μοσχούρη έξω από ιατρικό κέντρο στο Χαλάνδρι, τον Απρίλιο του 2025.

Οι ύποπτοι, μέλη εγκληματικής οργάνωσης συνελήφθησαν χτες, Τετάρτη από αστυνομικούς του ελληνικού FBI, μετά από συντονισμένες έρευνες. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, με τη σύλληψη των φερόμενων δραστών οι αστυνομικοί φαίνεται πως πρόλαβαν μια ακόμη δολοφονία ίσως του πιο ισχυρού ονόματος που έχει μείνει ζωντανό στην Greek Mafia και πλέον βρίσκεται ψηλά στην ιεραρχία, καθώς ανακαλύφτηκε κοριός στο αυτοκίνητο της δικηγόρου του για να βλέπουν τις διαδρομές της και να έχουν εικόνα για το πότε συναντά τον άνθρωπο αυτόν.

Εκτός από την εκτέλεση του Μοσχούρη, κατηγορούνται και για έκρηξη σε επιχείρηση στη Νέα Ερυθραία τον Αύγουστο του 2025 καθώς και παραβίαση προσωπικών δεδομένων τον Ιούλιο του 2024.

Το χρονικό

Ο Γιώργος Μοσχούρης βρισκόταν έξω από την ιδιωτική κλινική το μεσημέρι της 24ης Απριλίου 2025, όταν τον προσέγγισε ένα όχημα και ένας από τους δύο επιβάτες τον γάζωσε, με τους αστυνομικούς να περισυλλέγουν πολλούς κάλυκες από καλάσνικοφ.

Λίγο αργότερα, στην οδό Οδυσσέως 5, στο Πάτημα Χαλανδρίου βρέθηκε καμένο ένα όχημα με τις Αρχές να εκτιμούν ότι πρόκειται για το αυτοκίνητο των δραστών.

Όπως ανέφεραν τότε αστυνομικές πηγές, οι δράστες φαίνεται πως γνώριζαν το ραντεβού που είχε το θύμα στο ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο και μόλις βγήκε από αυτό, τον εκτέλεσαν.

Ο Μοσχούρης ήταν γνωστός στους κύκλους της νύχτας με το ψευδώνυμο «θαμνάκιας» αλλά και γνώριμος στις Αρχές καθώς το όνομα του ήταν καταγεγραμμένο ως ηγετικό στέλεχος της Greek Mafia. Είχε μπει στο στόχαστρο από το 2020 καθώς τότε, στην περιοχή της Βούλας, κάποιοι είχαν αποπειραθεί να τον δολοφονήσουν.