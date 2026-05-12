Greek Mafia: Προφυλακίστηκαν οι κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του «θαμνάκια»

0

Στις απολογίες τους αρνήθηκαν οποιαδήποτε εμπλοκή τους στην υπόθεση

Το δρόμο για τη φυλακή πήραν, μετά την απολογία τους, οι τρεις κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του επονομαζόμενου «θαμνάκια», Γιώργου Μοσχούρη, τον Απρίλιο του 2025 έξω από κλινική, στο Χαλάνδρι .

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση 9 κακουργήματα και 6 πλημμελήματα, στις απολογίες τους αρνήθηκαν οποιαδήποτε εμπλοκή στην εκτέλεση αλλά και τη συμμετοχή τους σε εγκληματική οργάνωση.

Μάλιστα , ένας εκ των κατηγορουμένων φέρεται να επικαλέστηκε το στίγμα του κινητού του από το οποίο, όπως είπε, προκύπτει ότι ήταν σε άλλο σημείο την ώρα της δολοφονίας. Επιπλέον , ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι δεν γνωρίζει τους συγκατηγορουμένους του.

Ωστόσο , οι ισχυρισμοί τους δεν έπεισαν με αποτέλεσμα ανακριτής και εισαγγελεας να αποφασίσουν την προφυλάκιση τους.

Ρεπορτάζ: Μαρία Ζαχαροπούλου