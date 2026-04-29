Στο αστυνομικό τμήμα ο 20χρονος που πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι του σε πεζοδρόμιο της Θεσσαλονίκης

0

Έγινε... έφοδος στο διαμέρισμά του

Στο αστυνομικό τμήμα Λευκού Πύργου οδηγήθηκε ο 20χρονος, ο οποίος νωρίτερα πετούσε αντικείμενα στο πεζοδρόμιο από το μπαλκόνι του διαμερίσματός του, στην οδό Κασσάνδρου στη Θεσσαλονίκη.

Στο σημείο είχε σπεύσει διαπραγματευτής της Αστυνομίας και οι αρχές είχαν αποκλείσει την κυκλοφορία και είχαν απομακρύνει τα σταθμευμένα οχήματα.

Λίγο μετά τις 6 το απόγευμα, οι αστυνομικοί μπήκαν στο διαμέρισμα του 3ου ορόφου και απομάκρυναν τον νεαρό, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Ο δρόμος δόθηκε και πάλι στην κυκλοφορία.