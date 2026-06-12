Φυλάκιση 20 μηνών σε 26χρονο που οδηγούσε μεθυσμένος ανασφάλιστο Ι.Χ. με 128 χλμ/ώρα και χωρίς δίπλωμα

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Η ποινή του είναι εξαγοράσιμη

Σε εξαγοράσιμη ποινή φυλάκισης 20 μηνών και χρηματική ποινή 2000 ευρώ, καταδικάστηκε ο 26χρονος οδηγός που συνελήφθη, τα ξημερώματα, στην περιοχή των Πεύκων Θεσσαλονίκης, για σωρεία τροχονομικών παραβάσεων.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο νεαρός, με καταγωγή από την Αλβανία, εντοπίστηκε να οδηγεί Ι.Χ. αυτοκίνητο με ταχύτητα 128 χλμ/ώρα επί της λεωφόρου Παπανικολάου, όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι 50 χλμ/ώρα, ενώ παρά το σήμα στάσης των αστυνομικών, δεν συμμορφώθηκε και συνέχισε την πορεία του.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ (οι μετρήσεις με τη μέθοδο του εκπνεόμενου αέρα «έδειξαν» διαδοχικά 0,68 και 0,64 mg/l), ενώ στερείτο άδειας ικανότητας οδήγησης, καθώς αυτή του είχε αφαιρεθεί τον περασμένο Οκτώβριο, λόγω υπερβολικής ταχύτητας. Επιπλέον, το όχημα που οδηγούσε δεν έφερε κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας, δεν διέθετε σιγαστήρα εξάτμισης και ήταν ανασφάλιστο.

«Ζητώ συγγνώμη, είχα πιει 5-6 μπύρες, ήμουν με την κοπέλα μου στο σπίτι. Πήγα να αγοράσω από μίνι μάρκετ της περιοχής αναψυκτικό και ποπ κόρν», απολογήθηκε ο ίδιος, σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης - ενώπιον του οποίου παραπέμφθηκε να δικαστεί - τον έκρινε ένοχο για επικίνδυνη οδήγηση, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και άνευ διπλώματος, όπως επίσης για μη συμμόρφωση σε σήμα αστυνομικών, επιβάλλοντάς του συνολική ποινή φυλάκισης 20 μηνών, την οποία μετέτρεψε προς 10 ευρώ, ημερησίως. Η έφεση που άσκησε ανέστειλε την εκτέλεση της ποινής μέχρι να εξεταστεί η υπόθεση σε δεύτερο βαθμό.

Επιπλέον, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛ.ΑΣ., εις βάρος του 26χρονου επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο άνω των 2000 ευρώ.