Δύο συλλήψεις για ληστεία και απόπειρα ληστείας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

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Οι φερόμενοι δράστες είναι νεαροί 19 και 20 ετών

Δύο περιστατικά ληστείας και απόπειρας ληστείας σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με τους φερόμενους δράστες να συλλαμβάνονται άμεσα από αστυνομικούς.

Συγκεκριμένα, το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης, δικυκλιστές της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. συνέλαβαν έναν 19χρονο, ο οποίος φέρεται να επιχείρησε, ασκώντας σωματική βία, να αρπάξει το κινητό τηλέφωνο και την τσάντα μιας 80χρονης αλλοδαπής. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ακόμα ότι δεν είχε εκδώσει ποτέ δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.

Το επόμενο βράδυ, ένας 20χρονος φέρεται να άρπαξε με τη χρήση βίας χρυσή αλυσίδα από τον λαιμό ενός 60χρονου στο κέντρο της πόλης. Στην προσπάθειά του να διαφύγει ακινητοποιήθηκε από διερχόμενο αλλοδαπό, ενώ στη συνέχεια συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας που έσπευσαν στο σημείο.