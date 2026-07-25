Συνελήφθησαν τρεις διακινητές μεταναστών σε περιοχές του Έβρου

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Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους Εισαγγελείς

Τρεις διακινητές, που προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας μη νόμιμους μετανάστες, συνελήφθησαν χθες σε περιοχές του Έβρου, από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας.

Συγκεκριμένα, στην πρώτη περίπτωση, το πρωί της Παρασκευής στην Εθνική οδό Ορμενίου - Αρδανίου, συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης σε συνεργασία με Αξιωματούχους του Frontex ένας αλλοδαπός διακινητής, διότι εντοπίστηκε να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα πέντε μη νόμιμους μετανάστες.

Στη δεύτερη περίπτωση, το ίδιο πρωί σε οικισμό, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Μεταξάδων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας συνέλαβαν έναν Έλληνα διακινητή, διότι οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο μετέφερε παράνομα στο εσωτερικό της χώρας επτά άτομα χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα.

Στην τρίτη περίπτωση, χθες το βράδυ σε επαρχιακή οδό, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φερών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης συνέλαβαν έναν ακόμα αλλοδαπό διακινητή, διότι οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο μετέφερε παράνομα στο εσωτερικό της Χώρας πέντε μη νόμιμους μετανάστες.

Τα παραπάνω οχήματα, καθώς και κινητά τηλέφωνα, κατασχέθηκαν. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους Εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις τρεις υποθέσεις ενεργούν τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Τυχερού, Διδυμοτείχου και Φερών.