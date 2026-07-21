Τροχαίο στη Μέστη Έβρου με παράτυπους μετανάστες στο ένα όχημα

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Μεταφέρθηκαν για έλεγχο στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο»

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα νωρίς το απόγευμα επί της Εγνατίας Οδού και στο ύψος της Μέστης Έβρου, όταν υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες όχημα στο οποίο επέβαινε διακινητής και έξι παράτυποι μετανάστες συγκρούστηκε με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο -στο οποίο φέρεται ότι επέβαιναν δύο άτομα- κινούμενο στο ίδιο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από την Αλεξανδρούπολη προς την Κομοτηνή.

Οι επτά εκ των συνολικά εννέα εμπλεκομένων στο τροχαίο ατύχημα έχουν μεταφερθεί ήδη στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» και υποβάλλονται σε ιατρικό έλεγχο στο Τμήμα των Επειγόντων περιστατικών, ενώ αναμένεται και η μεταφορά ακόμη δύο τραυματιών, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες είναι σε εξέλιξη ο ιατρικός έλεγχος των διακομισθέντων με τους πέντε εξ αυτών να έχουν εισαχθεί στη χειρουργική κλινική.