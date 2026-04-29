«Ικανοποιητικά τα μέτρα ασφαλείας στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης», αναφέρουν δικαστικοί υπάλληλοι

Πραγματοποίησαν δίωρη στάση εργασίας

Σε δίωρη στάση εργασίας προχώρησαν το πρωί δικαστικοί υπάλληλοι της Θεσσαλονίκης, με παράλληλη συγκέντρωση έξω από το Δικαστικό Μέγαρο της πόλης, συμμετέχοντας σε πανελλαδική κινητοποίηση της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΟΔΥΕ).

Αφορμή στάθηκαν, όπως ανέφερε το κάλεσμα της ΟΔΥΕ, οι πρόσφατες επιθέσεις σε δικαστικές υπηρεσίες των Αθηνών -το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στο Διοικητικό Εφετείο, όπου άγνωστοι προκάλεσαν φθορές στην κεντρική είσοδο και χθες στο Πρωτοδικείο στην οδό Λουκάρεως με δράστη έναν 89χρονο, που πυροβόλησε με κυνηγετικά καραμπίνα δικαστικούς υπαλλήλους (έχοντας προηγουμένως ανοίξει πυρ στα γραφεία του ΕΦΚΑ Κεραμικού).

Βασικό αίτημα της κινητοποίησης της ΟΔΥΕ ήταν η άμεση λήψη μέτρων προστασίας, προκειμένου να αποτραπούν ανάλογα περιστατικά.

Στο μεταξύ, ικανοποιητικά χαρακτήρισε ο Τριαντάφυλλος Φούντας, πρόεδρος του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, τα μέτρα ασφαλείας που ισχύουν στο Δικαστικό Μέγαρο της πόλης. Όπως ανέφερε, με αφορμή την προ 2ετίας αποστολή φακέλου - βόμβα με παραλήπτρια πρόεδρο εφετών, ελήφθη στη Θεσσαλονίκη σειρά μέτρων, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

«Αυτή τη στιγμή είμαστε επαρκείς» δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Φούντας, ο οποίος αναφέρθηκε στους ελέγχους που πραγματοποιούνται με μηχανήματα X-RAY στις δύο εισόδους (από ιδιωτική εταιρεία ασφάλειας), την τοποθέτηση καμερών ασφαλείας και πλεγμάτων περιμετρικά του κτιρίου, τη φύλαξη χώρων (που μέχρι πρόσφατα ήταν αφύλακτοι) από στελέχη της Δικαστικής Αστυνομίας, την εγκατάσταση τουρνικέ για την ελεγχόμενη έξοδο κ.ά.