Την προσοχή του κοινού για περιστατικά ηλεκτρονικής απάτης εφιστά ο ΟΣΕΘ

Έχει εντοπιστεί η κυκλοφορία παραπλανητικών μηνυμάτων και ηλεκτρονικών ειδοποιήσεων

Tην προσοχή του επιβατικού κοινού για περιστατικά ηλεκτρονικής απάτης (phishing), τα οποία κάνουν κατάχρηση της επωνυμίας του Οργανισμού εφιστά με ανακοίνωση του ο Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ).

Τις τελευταίες ώρες έχει εντοπιστεί η κυκλοφορία παραπλανητικών μηνυμάτων και ηλεκτρονικών ειδοποιήσεων, τα οποία προτρέπουν τους αποδέκτες να προχωρήσουν σε δήθεν πληρωμή 0,60 ευρώ, του αντίτιμου δηλαδή του εισιτηρίου, μέσω διαδικτυακού συνδέσμου για να μην λάβουν πρόστιμο ύψους 100 ευρώ.

Οι εν λόγω επικοινωνίες εμφανίζονται να προέρχονται από λογαριασμό που φέρει το όνομα του ΟΣΕΘ, ωστόσο δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με τον Οργανισμό και αποτελούν κακόβουλη ενέργεια τρίτων με στόχο την υποκλοπή προσωπικών και οικονομικών στοιχείων, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Ο ΟΣΕΘ επισημαίνει με έμφαση ότι:

-Δεν αποστέλλει ειδοποιήσεις πληρωμής προστίμων μέσω ανεπιβεβαίωτων ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή συνδέσμων.

-Δεν ζητά την καταχώριση προσωπικών ή τραπεζικών στοιχείων μέσω τέτοιου είδους επικοινωνιών.

Καλεί τους επιβάτες να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να αγνοούν οποιοδήποτε ύποπτο μήνυμα εμφανίζεται ως δήθεν προερχόμενο από τον ΟΣΕΘ. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να προχωρούν στην καταχώριση προσωπικών δεδομένων, στοιχείων πρόσβασης ή τραπεζικών πληροφοριών σε μη αξιόπιστες πλατφόρμες.

Για την ασφάλειά τους, οι πολίτες συνιστάται να επικοινωνούν απευθείας με τα επίσημα κανάλια του Οργανισμού για επιβεβαίωση οποιασδήποτε ειδοποίησης.