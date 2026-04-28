Σύλληψη 89χρονου «πιστολέρο»: Είχε πάνω του και διαβατήριο – Ετοιμαζόταν να διαφύγει στην Ιταλία

Στην κατοχή του είχε ένα 38ρι περίστροφο πλήρες φυσιγγίων

Τη διαφυγή του στο εξωτερικό πιθανότατα είχε προετοιμάσει, σύμφωνα με εκτιμήσεις των αξιωματικών της ΕΛΑΣ, ο 89χρονος δράστης των δύο επιθέσεων με καραμπίνα σήμερα το πρωί στα γραφεία του ΕΦΚΑ Κεραμικού και στο πρώην Ειρηνοδικείο Αθηνών, όπου πυροβόλησε και τραυμάτισε συνολικά πέντε άτομα.

Ο 89χρονος συνελήφθη το απόγευμα στην Πάτρα, σε ξενοδοχείο δίπλα στο ΚΤΕΛ, όπου είχε κλείσει δωμάτιο, και στην κατοχή του είχε ένα 38ρι περίστροφο πλήρες φυσιγγίων.

Ο 89χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης Πάτρας, ύστερα από σήμα της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής που χειρίζεται την υπόθεση, καθώς είχαν βρεθεί στοιχεία ότι επρόκειτο να κινηθεί προς Πελοπόννησο και ειδικότερα προς την Πάτρα.

Οι αστυνομικοί από την πρώτη στιγμή είχαν στήσει μπλόκα στα ΚΤΕΛ και σταθμούς γενικώς, αλλά δεν διαπιστώθηκε να πήρε λεωφορείο ο 89χρονος, για αυτό δεν αποκλείεται να χρησιμοποίησε ταξί, κάτι που ερευνάται.

Οι αξιωματικοί της ΕΛΑΣ εκτιμούν ότι ο 89χρονος είχε σκοπό να διαφύγει με πλοίο στην Ιταλία, καθώς είχε μαζί του διαβατήριο και άλλα πειστήρια που οδηγούν σε αυτό το συμπέρασμα.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα και συγκεκριμένα την ώρα που ο ηλικιωμένος άνδρας πραγματοποιούσε τη δεύτερη επίθεση του στο πρώην Ειρηνοδικείο, δίπλα στο Εφετείο Αθηνών, η ανιψιά του, η οποία τον φιλοξενούσε στο σπίτι της στα Άνω Πατήσια, είχε τηλεφωνήσει στην Αστυνομία όταν αντελήφθη ότι άνδρας που είχε πυροβολήσει στα γραφεία του ΕΦΚΑ ήταν ο θείος της και είχε δώσει τα στοιχεία του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα φέρεται να ενημέρωσε ότι ο θείος της είχε εκφράσει στο παρελθόν την οργή του και την πρόθεση του να προχωρήσει σε βίαιες πράξεις, καθώς κατηγορούσε τις αρμόδιες υπηρεσίες για το γεγονός ότι δεν του είχε δοθεί σύνταξη, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Αυτά, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, γράφει και στα σημειώματα μέσα στους φακέλους που άφησε στο πρώην Ειρηνοδικείο κατά την αποχώρηση του.

Ο 89χρονος οδηγήθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση Πάτρας, από όπου στη συνέχεια θα μεταφερθεί στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, που διενεργεί την προανάκριση για την υπόθεση, προκειμένου να σχηματιστεί η δικογραφία, με την οποία θα παραπεμφθεί στη Δικαιοσύνη.