Εξιχνιάστηκαν 19 περιπτώσεις διαδικτυακής απάτης στην Πάτρα

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Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός άνδρα

Εξιχνιάστηκαν από τους αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών 19 περιπτώσεις διαδικτυακής απάτης, ενώ για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του νόμιμου εκπροσώπου εταιρείας παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας, με έδρα την Τσεχία.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο κατηγορούμενος εξαπατούσε καταναλωτές από τον Αύγουστο του 2025 έως και τον Μάρτιο του 2026, μέσω εικονικών ιστοσελίδων πώλησης επώνυμων προϊόντων, ενώ το συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισε ανέρχεται στα 1.800 ευρώ.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από τις έρευνες των αστυνομικών, ο κατηγορούμενος είχε δημιουργήσει ή χρησιμοποιούσε απατηλές ιστοσελίδες και καταχωρήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες παρουσιάζονταν ως νόμιμα ηλεκτρονικά καταστήματα εμπορίας επώνυμων προϊόντων.

Μέσω λοιπόν των απατηλών ιστοσελίδων έπειθε τους καταναλωτές να παραγγείλουν διάφορα είδη, όπως αθλητικά υποδήματα γνωστών εταιρειών, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, συσκευές μέτρησης σακχάρου και ακουστικά βαρηκοΐας σε ιδιαίτερα ελκυστικές τιμές.

Αντί για τα επώνυμα είδη που είχαν επιλέξει, οι αγοραστές παραλάμβαναν, μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών, κλειστά δέματα που περιείχαν παντόφλες, μηχανές ξυρίσματος, μικρά θερμαντικά σώματα, συσκευές μασάζ κ.α. και κατέβαλλαν το συμφωνηθέν αντίτιμο με τη μέθοδο της αντικαταβολής κατά την παραλαβή, χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν προηγουμένως το περιεχόμενο του δέματος, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Τα εισπραχθέντα χρηματικά ποσά αποδίδονταν από την εταιρεία ταχυμεταφορών σε συγκεκριμένο διεθνή τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας στην Τσεχία, με δικαιούχο τον κατηγορούμενο.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του κατηγορούμενου θα υποβληθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ οι αστυνομικοί συνεχίζουν έρευνες, προκειμένου να διαπιστωθεί η τυχόν εμπλοκή της συγκεκριμένης εταιρείας και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.