Hellenic Train: Αναστέλλεται από 29 Ιουνίου έως και 3 Ιουλίου η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Πάτρα-Καμίνια-Πάτρα

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Θα γίνουν εργασίες υποδομής - Τα δρομολόγια θα γίνονται με λεωφορεία

Αναστέλλεται, από τις 29 Ιουνίου έως και τις 3 Ιουλίου 2026, η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Πάτρα-Καμίνια-Πάτρα του Προαστιακού Πάτρας, λόγω προγραμματισμένων εργασιών στο δίκτυο που υλοποιεί ο Διαχειριστής Υποδομής, Σιδηρόδρομοι Ελλάδος (ΟΣΕ), σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train.

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, κατά το παραπάνω διάστημα, θα δρομολογηθούν λεωφορεία, τα οποία θα υποκαταστήσουν τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στο τμήμα Πάτρα-Καμίνια-Πάτρα και θα συνδέονται με τα δρομολόγια του Προαστιακού που θα εκτελούνται στο υπόλοιπο τμήμα της γραμμής.

Ειδικότερα, τα λεωφορεία θα εκτελούν τη διαδρομή Πάτρα-Καμίνια-Πάτρα και θα συνδέονται με τα σιδηροδρομικά δρομολόγια του προαστιακού, που θα εξυπηρετούν τη γραμμή Πάτρα-Ρίο-Πάτρα και το αντίστροφο.

«Η Hellenic Train συνεργάζεται με τον Διαχειριστή Υποδομής για την ομαλή διαχείριση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση» αναφέρεται στην ανακοίνωση της.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο www.hellenictrain.gr, στα ψηφιακά κανάλια της εταιρείας και στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών 14511.